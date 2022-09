Il bomber Nunez mette in guardia l'Osimana: «Attenzione al Marina»

Torna in campo l’Osimana, dopo la vittoria della scorsa settimana in trasferta contro il Porto Sant’Elpidio (3-0). Al “Diana”, domenica 18 settembre, si presenterà il Marina, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Sangiustese e quindi desideroso di riscatto. «Una squadra importante, che lavora sempre bene all’inizio del campionato - dice Joel Nunez, punta centrale dell’Osimana, autore di una splendida doppietta nel match contro il Sant’Elpidio – per cui è necessario prestare la massima attenzione, fare la nostra partita». E ripensando alla sfida dello scorso weekend, Nunez commenta: «La nostra condotta di gara è stata intelligente, abbiamo fatto un bel primo tempo. L’importante era vincere e abbiamo portato a casa questi tre punti iniziando bene la stagione».

Comincia alla grande, dunque, l’esperienza in maglia giallorossa della punta argentina, arrivata all’Osimana durante l’intensa campagna acquisti estiva che ha preceduto l’inizio del campionato. Classe 1993, Joel Nunez vanta un passato in numerose squadre della penisola, da ultima l’Atletico Ascoli, lasciata per approdare ad Osimo. «Questo è un gran gruppo, mi sono trovato molto bene sin da subito – afferma il bomber giallorosso – e già dai primi incontri con la dirigenza ho capito che avrei scelto questa squadra, di cui mi avevano già parlato molto bene e che ha confermato le aspettative, perché qui ad Osimo si sta molto bene».