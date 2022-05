Osimana, adesso sì: vince il derby e sale in Eccellenza

Di autorità, come tutte le grandi squadre, e restando attaccata partita fino all’ultimo secondo, a riprova di una mentalità che è stata uno dei grandi valori aggiunti. Vince l’Osimana, nel derby con la Passatempese. Vince e festeggia, trovando con il conforto della matematica quella vittoria del campionato che in molti avevano pronosticato, e nessuno – vista l’impressionante costanza di risultati nell’arco dell’intera stagione – è stato in grado di mettere seriamente in discussione. I giallorossi trovano solamente all’ultimo giro di lancette la rete decisiva, che consente di stappare lo champagne senza bisogno di attendere il risultato dei Portuali Ancona, secondi in graduatoria e di scena domani a Gabicce. Il gol porta la firma di Ganci, una delle “grandi firme” di questa Osimana 2021/2022, che soffia su cento candeline e “si regala” un posto nell’Eccellenza della prossima stagione.

Tema tattico già chiaro sin dai primi minuti: la capolista a spingere, alla ricerca di un gol che però fatica a materializzarsi. Dopo una prima sortita dei padroni di casa attorno al 10’ (conclusione di Agostinelli che alza troppo la mira), i giallorossi prendono in mano le redini del match: palla buona per Madonna al quarto d’ora, ma il pallone – deviato – termina sul fondo, poi è provvidenziale Campana a dire di no al 20’ a Farotti ed al 22’ a Pasquini. Gli ospiti si espongono, la Passatempese non sta a guardare: serve il miglior Chiodini per neutralizzare un tentativo di Pigliacampo dalla corta distanza. Il tempo si chiude con la squadra di Mobili ancora riversata in avanti, ma il punteggio non si sblocca.

Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo è ancora l’Osimana ad esercitare una pressione costante, sebbene il primo intervento degno di nota sia di Chiodini che sbarra la strada del gol al neo entrato Ferreyra. I fuochi d’artificio sono tutti nei dieci minuti finali: Alessandroni strozza in gola l’urlo del “Diana” sprecando un pallone – che finisce oltre il montante - a due passi dalla porta ed esaltando poco dopo le doti di Campana che salva i gialloblu su un preciso colpo di testa. Al sesto minuto di recupero, è Ganci a mettersi in proprio: si procura un calcio di rigore, va sul dischetto ed insacca per l’1-0 che fa esplodere la festa. Triplice fischio finale, apoteosi giallorossa: l’Osimana sale ufficialmente in Eccellenza.

Il Tabellino

PASSATEMPESE - OSIMANA 0-1 (0-0 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Agostinelli, Maraschio, Iannaci, Mandolini, Mezzanotte, Capomagi, Stortoni, Pigliacampo (58’ Ferreyra), Martiri, Catena. All. Busilacchi

OSIMANA: Chiodini, Andreucci, Farotti, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Proesmans, Bambozzi, Ganci, Madonna (53’ Alessandroni), Pasquini. All. Mobili

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Paradisi (PU)

RETE: 96’ Ganci su rig.