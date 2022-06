Filottranese, serve solo vincere. Giuliodori: «Fondamentale carattere ed approccio»

La stagione della Filottranese si conclude con un match da “dentro o fuori”. Nelle ultime cinque giornate non è bastato il successo prestigioso sulla Vigor Castelfidardo – impegnata nella finale play-off promozione – ed il prezioso pareggio interno contro i Portuali: nel bilancio pesano le tre sconfitte negli scontri diretti contro Villa San Martino, Loreto e soprattutto Moie Vallesina, che sarà l’avversaria dei biancorossi nei play-out che mettono in palio la permanenza nella categoria. Proprio il 3-0 incassato al “Pierucci” obbligherà la Filottranese a fare risultato pieno per centrare la salvezza, visto che la battuta d’arresto nel turno conclusivo ha permesso al Moie di mettere la freccia e di godere, oltre che del fattore campo, del vantaggio di potersi “accontentare” di un pari al termine di tempo regolamentari e supplementari.

«Ci aspetta l'atto finale, una partita dove ci si gioca l'intera stagione - esordisce così l'allentore della formazione biancorossa, Marco Giuliodori – e sarà fondamentale per tutti, a partire dalla società, i giocatori e anche per i nostri tifosi che ci hanno accompagnato in questo campionato senza mai perdere la fiducia. Stiamo lavorando soprattutto a livello mentale ma anche tattico, cercando di evitare gli errori che abbiamo fatto una settimana fa proprio a Moie. L'aspetto caratteriale e l'approccio iniziale della partita sarà fondamentale, ma mi aspetto una grande reazione da parte dei ragazzi - prosegue ancora il tecnico della Filottranese – e dovremo essere bravi a gestire le nostre emozioni vista la posta in palio. Confido molto sull'impegno e sulle qualità dei miei ragazzi, dall'altra parte avremo una squadra agguerrita che vorrà lottare su ogni pallone, ma noi dovremo concentrarci solo su noi stessi per cercare di portare a casa il risultato».