Moie Vallesina, vittoria e sorpasso: 3-0 alla Filottranese

Sorpasso sul filo di lana per il Moie Vallesina. Nell’ultima giornata di regular season, la formazione di mister Rossi rifila un secco 3-0 alla Filottranese e la scavalca in graduatoria. Alla luce di questo risultato, la partita del “Pierucci” ha assunto i contorni anche di...prova generale dello spareggio play-out. Infatti il Moie ospiterà i biancorossi nell’incontro che metterà in palio la permanenza nella categoria, con la possibilità di avere due risultati utili a disposizione su tre proprio in virtù del sorpasso in classifica maturato nei 90’ conclusivi.

I padroni di casa partono all’attacco, ma la squadra ospite ci crede e continuerà a farlo per tutti i 90 minuti. Al 15’ un fallo di mano in area Filottranese viene sanzionato con un calcio di rigore a favore dei padroni di casa: dal dischetto si presenta Arcangeli, la cui conclusione però viene deviata in corner da Palmieri che sventa così la minaccia. Ma il Moie si riscatta prontamente cinque minuti più tardi, con Daniele Api che raccoglie un preciso suggerimento e mette nel sacco il pallone dell’1-0.

Secondo tempo che comincia seguendo lo stesso spartito della prima frazione: rapidi capovolgimenti di fronte ed equilibrio, con ambedue le squadre che si rendono pericolose. La partita assume una diversa fisionomia a partire dal 70’, quando Trudo ruba sapientemente palla al portiere avversario in area di rigore e la porge ad Api, che timbra la sua personale doppietta e porta sul 2-0 i locali. Generoso ma improduttivo il forcing della Filottranese, che si espone anche al contropiede dei rossoblu: arriva in pieno recupero il tris, griffato da Martellucci il quale fissa il punteggio sul 3-0 finale.