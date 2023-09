Portuali Ancona al top: sbancano Marina e restano da soli in testa alla classifica

Fondamentale e robusta vittoria dei Portuali Calcio Dorica sul campo del forte Marina: i Dockers si impongono col punteggio finale di 4-2, andando a bersaglio con l’intero reparto offensivo che si conferma particolarmente prolifico. Così, i ragazzi di Stefano Ceccarelli centrano la terza affermazione in altrettante partite di Promozione e volano, da soli, al comando della graduatoria per effetto dei nove punti conquistati.

Al Comunale “Le Fornaci” si affrontano due squadre coriacee e organizzate, desiderose di fare un campionato di spessore, ed i segnali in avvio lo confermano. Gli anconetani confermano quasi in blocco gli undici della sfida col Vismara, ma rinunciano a Sassaroli prima del calcio d’inizio. In campo va Lazzarini, uno dei tanti ex, che confeziona subito l’assist al bacio per Gioacchini che sblocca il punteggio portando avanti gli ospiti. Al 9 dei Dockers risponde, però, Piermattei, ben assistito da Rossini. Il primo tempo non cala di tono, anzi: De Marco riporta avanti i Portuali con un tiro, bellissimo, dalla distanza, dopo un fulmineo accentramento. Quindi, a ridosso dell’intervallo, prima Maiorano trasforma un penalty, poi viene allontanato. Circostanza che permette ai Portuali di disputare in superiorità numerica tutta la ripresa.

Occasioni, Savini e soci, ne avranno, ma bisognerà attendere il 68’ affinché l’equilibrio si spezzi. Merito di Marzioni, grazie ad un traversone velenoso che si tramuta nel gol partita. Nel finale il risultato viene messo in cassaforte da De Marco, doppietta personale. Triplice fischio, festa per i Portuali per la terza di fila portata a casa.

Il Tabellino:

MARINA-PORTUALI ANCONA 2-4 (2-2 p.t.)

MARINA: Coacci, Cucinella, Maiorano, Testoni (35’ Gregorini), Giovagnoli, Medici, G. Piermattei, Rossetti (75’ Sabbatini), Gabrielli (59’ Carloni), Rossini, Gagliardi (85’ Frulla). All. Giorgini

PORTUALI DORICA ANCONA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi, Savini, Severini, De Marco (91’ Venanzi), Lazzarini (87’ M. Piermattei), Gioacchini (77’ Pascali), Mascambruni (69’ Giampaoletti), Marzioni (75’ Sbrolla). All. Ceccarelli

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Serenellini (AN)

RETI: 2’ Gioacchini, 4’ G. Piermattei, 21’ De Marco, 40’ Maiorano su rig., 68’ Marzioni, 80’ De Marco