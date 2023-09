Sassaroli, un rientro da "Man of the match": i Portuali piegano 2-1 il Vismara

Prima Marzioni, poi Rossi. Ci vuole un siluro di Sassaroli all’incrocio dei pali per regalare ai Portuali Dorica un prezioso successo contro l’organizzata matricola Vismara davanti al pubblico amico del Giuliani. Pronti, via e i ragazzi di Ceccarelli si proiettano già avanti. Gioacchini lavora bene da boa per Marzioni, che si avventa sul pallone ed è lesto a battere Melchiorri per l’1-0. Galvanizzati, gli anconetani continuano a premere fortissimo e dopo appena tre minuti sfiorano il bis, grazie ad un gran diagonale di Candolfi che centra il legno da posizione defilata. Si tratta, però, dell’occasione che scuote i pesaresi, abili a sfruttare una mischia in area, ed a pareggiare i conti al 16’ con la girata – in caduta – di Rossi. Di fatto i ritmi si allentano, complice anche il gran caldo, e il primo tempo scivola via così, senza particolari sussulti.

Serve una ripresa di tutt’altra fattura. E nonostante una prova accorta del Vismara, capace di imbrigliare la manovra portuale, le occasioni per i Dockers fioccano. Si ricomincia con Marzioni pericolosissimo, tiro col mancino sul palo lungo e palla fuori di un soffio. De Marco conquista una seconda palla, controlla e tira al volo ma alto sulla traversa. Segue una fase di stanca, dopo un colpo di testa centrale di capitan Savini. Ecco, quindi, l’episodio che consegna l’epilogo perfetto: minuto 37 della seconda frazione, il “rientrante” centrocampista Sassaroli, schierato da titolare dopo un lungo infortunio e qualche spezzone di gara, si presenta ai 25 metri per una punizione golosa. Tocco di un compagno, bolide sotto al sette col mancino. Esplodono i torrettani presenti e i Portuali volano sul 2-1. Un risultato che non muterà più, complici due importanti parate di Melchiorri sui subentrati e propositivi Venanzi e Piermattei.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-VISMARA 2 -1 (1-1 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi (87’ Giampaoletti), Savini, Severini, De Marco (73’ Venanzi), Sassaroli, Gioacchini (73’ Pascali), Mascambruni (70’ Lazzarini), Marzioni (73’ Piermattei). All Ceccarelli

VISMARA: Melchiorri, Paduano, Beninati, Harrach, Capomaggi, Liera, Pagnini (46’ Paris), Letizi, Renzi, Rossi (73’ Bucci), Ragni (46’ Gaudenzi). All. Ferri

ARBITRO: Uncini (Jesi)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)

RETI: 6’ Marzioni, 16’ Rossi, 82’ Sassaroli