Marina, ultimi assestamenti: in rosa anche Cucinella e Bugatti

Ultime...scosse di assestamento nel mercato del Marina Calcio, che perfeziona l’inserimento nel roster di altri due giocatori. Ancora gioventù e rosee prospettive a spingere la dirigenza nell’opera di restyling dell’organico, che si arricchisce con l’arrivo di Lorenzo Cucinella, centrale nato il 25 ottobre del 2003 e supportato da un fisico massiccio ed aitante. Già da una settimana agli ordini dei Mister Giorgini e Fuligni, fa parte di quella schiera di ragazzini che inizia con l'allora società gestita dal Montemarciano e Marina - Scuola Calcio prima, settore giovanile poi - dove diventa dubito capitano. Emigra per un paio di Stagioni a Borghetto, mentre gioca nel campionato Allievi viene convocato x la rappresentativa Regionale Under 15. L'anno successivo viene acquistato dall'Osimo Stazione da dove viene prelevato per fare ritorno a casa. Per mister Giorgini una preziosa alternativa nel pacchetto arretrato, in grado di garantire affidabilità nonostante la giovane età.

L’altro innesto riguarda invece il reparto offensivo, percorrendo una strada – dal vivaio alla prima squadra – già aperta dai vari Droghini, Rossetti e Coacci. A disposizione dello staff tecnico ci sarà infatti Francesco Bugatti, diciassette anni ancora da compiere, che in tutta la trafila del settore giovanile è sempre stato impiegato con i 2003 pur essendo due anni più piccolo, realizzando una media di 30 reti per ogni annata. Ambidestro con un innato fiuto del gol, è stato aggregato ai “grandi” grazie alle doti che lo hanno fatto emergere, ed alla bravura nel coniugare tecnica e dinamismo. Se da una parte la “chiamata” nel Marina di Eccellenza servirà a riempire il suo bagaglio di esperienza, di sicuro c’è curiosità per capire quanto speditamente Bugatti saprà camminare nel suo personale percorso di crescita calcistica.