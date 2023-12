L'Ancona cerca la cura al "mal di trasferta": ultimo match del 2023 a Lucca

Ultima fermata, Lucca. Si chiude in Toscana il cammino dell’Ancona nel 2023, in un match che farà calare il sipario sul girone d’andata in Lega Pro. E che si configura per i biancorossi come occasione per cercare di concludere in bellezza questa prima parte di torneo, ma soprattutto porre fine ad un digiuno prolungato di vittorie in trasferta, che si sta protraendo ormai da inizio ottobre (l’1-0 di Olbia). Il bottino delle ultime sei uscite esterne dei dorici è infatti di appena tre punti, frutto dei pareggi con il Rimini (che ha determinato il cambio di guida tecnica), Fermana e Spal. Il tutto osservando una classifica che merita particolare attenzione, considerando il risicato distacco dai play-out il quale impone un’accelerazione per evitare di essere risucchiati in basso.

Le probabili formazioni

Tre le assenze, pesanti, con cui mister Colavitto dovrà fare i conti. Mancheranno infatti per squalifica Cella, Martina e capitan Gatto, defezioni che comporteranno il varo di un undici praticamente inedito dall’inizio. In avanti viaggiano verso la conferma Cioffi ed Energe con Spagnoli al centro nel tridente offensivo, e Peli come alternativa in corso d’opera, mentre nel pacchetto di mischia – insieme a Saco e Paolucci – si candida Nador (in vantaggio su Basso) a coprire lo slot vuoto. Nel reparto arretrato, Perucchini dovrebbe stringere i denti e prendere posto tra i pali, con Dutu a sostituire Cella per affiancare Pellizzari in mezzo ed Agyemang a rilevare Martina sul versante sinistro con Clemente dalla parte opposta. La soluzione B è rappresentata dal ritorno ad una difesa a tre cara all’ex tecnico Donadel ma utilizzata anche in passato da Colavitto (sia nel corso del match che dal primo minuto): in questo caso, gli esterni difensivi avanzerebbero sulla linea dei centrocampisti (Saco e Paolucci) con la rinuncia ad una mezzala rimpiazzata da un centrale come Marenco che agirebbe da braccetto a formare il trio difensivo.

Nella formazione rossonera mancherà Fedato (operato alla caviglia destra) ed anche Sabbione e De Maria risultano essere nella lista degli indisponibili. Il tecnico Gorgone dovrebbe affidarsi al 3-4-3 visto ultimamente, con il terzetto composto da Gucher, Benassai e Tiritiello a proteggere Chiorra tra i pali. Nel cuore della mediana possibile l’inserimento di Dijbril al fianco di Tumbarello, con Cangianiello dirottato a sinistra per compensare l’eventuale assenza di De Maria e Quirini in vantaggio su Alagna sul binario destro. In avanti, Magnaghi agirà da principale riferimento offensivo supportato ai lati da Rizzo Pinna e Russo, con Guadagni pronto a subentrare per dare man forte a gara in corso.

Lucchese-Ancona, i precedenti

Contando tutte le competizioni è la partita numero 55 tra le due formazioni, con un bilancio quasi in equilibrio con 17 vittorie doriche, 16 toscane e 21 pareggi. Il primo incrocio risale addirittura alla fine degli anni ‘30, nella stagione 1939/40 con l’1-1 al “Dorico” conquistato dall’allora Anconitana e la vittoria dei rossoneri per 2-1 nel return-match del 16 giugno del 1940, sei giorni dopo l'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. L’ultimo precedente è invece dello scorso maggio, nel primo round dei play-off promozione, deciso dal guizzo di Mondonico in pieno recupero che regalò ai dorici l’1-1 e la qualificazione al turno successivo in virtù della migliore classifica al termine della regular season. D’altronde per i rossoneri fare bottino pieno contro l’Ancona è quasi tabù, visto che l’ultima affermazione risale addirittura al dicembre ‘97 (1-0 con De Canio in panchina e la rete dell’ex Paci al “Del Conero”) a cui hanno fatto seguito sei segni “X” e sei sconfitte.

Lucchese-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Lucchese-Ancona, in programma venerdì 22 dicembre allo Stadio “Porta Elisa” di Lucca a partire dalle 18.30, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 254 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata ad Alfredo Iannello di Messina, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Quarto ufficiale: Riccardo Dasso di Genova.