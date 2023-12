Coli Saco, l'imprescindibile: «Non ho dubbi, l'Ancona è forte»

Da ultimo arrivato nel mercato estivo, giunto per compensare la partenza last-minute di Simonetti, a pedina divenuta insostituibile per equilibrare il centrocampo biancorosso. E’ ascendente la parabola di Coli Saco, ventunenne franco maliano che aveva assaggiato la LegaPro nella sua esperienza alla Pro Vercelli dopo aver impressionato nei suoi trascorsi al Napoli. Tanto da attirare l’attenzione di Spalletti prima (che lo aveva anche precettato per la sfida di Torino con la Juventus, con la positività al Covid a scombinare i piani) e poi di Garcia, il quale aveva espresso il suo parere favorevole per aggregarlo in prima squadra, dove però avrebbe fatto panchina. Arriva quindi l’Ancona: già utilizzato da Donadel – ma solo un paio di volte dall’inizio - poi l’investitura ufficiale con Colavitto che comincia ad impiegarlo con continuità nell’undici di partenza. «Mi sto trovando molto bene con il mister – conferma Saco – lui, la squadra e lo staff mi danno tanta fiducia, credono molto in me e tutto questo mi dà voglia di dare il 100% in campo per cercare di ripagare tutti. Devo continuare così, ma la verità è che non mi sento ancora al massimo, ma sto crescendo bene e passo dopo passo ci arriverò perché so che posso fare ancora di più».

Presenza prestante in mezzo al campo, ma anche proiezioni offensive che lo rendono una freccia in più da scoccare per andare a bersaglio. Un assist contro la Recanatese ed due gol: il primo col Perugia, il secondo di pregevole fattura contro il Pescara, realizzato con un colpo di tacco. «Cioffi mi ha dato un bell’assist – ricorda – lui è un giocatore che ha la capacità di fare la differenza con la sua velocità e la sua abilità nel dribbling, deve continuare così e sono certo che arriveranno anche i gol per lui. Ero avanti rispetto alla palla e quindi ho pensato di toccarla in quel modo, è uscito fuori una bella rete e sono contento. Loro hanno avuto le loro occasioni, ma anche noi nel primo tempo siamo stati pericolosi. Il punto fa bene anche se volevamo portare a casa i tre punti. Abbiamo giocato contro una bella squadra, quindi pareggiare ci può stare: sicuramente è importante, a livello morale, tornare a fare risultato dopo due sconfitte consecutive e tutto sommato l’1-1 è giusto per quanto visto in campo, anche se potevamo vincere».

L’ultimo appuntamento del 2023 è sul campo della Lucchese. «Vogliamo tornare a casa a Natale tutti contenti con le nostre famiglie – conclude il centrocampista – e dobbiamo dare il massimo contro la Lucchese. Non vinciamo da un sacco di tempo in trasferta, quindi siamo determinati. Secondo me in questo girone di andata abbiamo regalato troppi punti agli avversari, come ad esempio la scorsa settimana contro il Sestri Levante. Spero che questo non si ripeta da qui in avanti. Per me abbiamo le potenzialità per disputare una grande seconda parte di stagione, lavoriamo in allenamento per questo. Vediamo quello che riusciremo a fare, ma sono sereno perché sono sicuro che siamo una squadra forte: su questo non ho dubbi».