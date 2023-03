Il Montecchio trema contro il Moie, Peluso lo trascina a suon di gol

Al Moie Vallesina gli applausi dello “Spadoni”, al Montecchio i tre punti che permettono alla capolista di mantenere un’andatura insostenibile per tutto il resto della compagnia. La squadra di Rossi riesce solo a spaventare i padroni di casa, che si ritrovano indietro nel punteggio per due volte, ma grazie ad un Peluso formato extralusso – autore di una tripletta – raddrizzano il match e riescono anche nei minuti finale a trovare la stoccata che vale la vittoria numero sedici in stagione, buona per portare a +12 il vantaggio sull’Urbania (che non ha disputato l’incontro con la Vigor Castelfidardo, rinviato a data da destinarsi) e sui Portuali Ancona.

Superata la paura iniziale, con la conclusione di Bastianoni che complice una deviazione fa terminare la sfera sul palo, i rossoblù si portano a condurre grazie al guizzo di Berardi, ottimamente servito da un colpo di tacco di Rossetti. La gioia è però di breve durata, in quanto cinque minuti più tardi è Peluso a ristabilire l’equilibrio, trafiggendo in mischia Anconetani. Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo Moie Vallesina nuovamente avanti: stavolta è Giampaoletti a bucare Celato deviando in rete il suggerimento di Mosca. Anche in questo caso, il match ci mette poco a tornare sulla...bilancia: Baldelli innesca Peluso che realizza il 2-2. Il mattatore di giornata mette anche la firma sul gol-vittoria, che arriva nei minuti finali su servizio di Dominici, a coronamento di un match di elevato spessore che non regala punti al Moie Vallesina ma solo tanta amarezza.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO-MOIE VALLESINA 3-2 (1-1 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Pizzagalli, Baruffi, Paoli, Bellucci, Passeri (82’ Fontana), Bastianoni (78’ N. Rossi), Dominici, Sartori (64’ Vegliò), Peluso (90’ Ferrini), Baldelli (84’ Mazzari). All. Lilli

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini (78’ Canulli), Bentivoglio (62’ Cercaci), Carboni (67’ Ruggeri), Balducci, Marini, Pandolfi (74’ Barcaglioni), Mosca (88’ Api), Rossetti, Berardi, Giampaoletti. All. M. Rossi

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Malatesta (AN), Micheli (Jesi)

RETI: 20’ Berardi, 25’ Peluso, 47’ Giampaoletti, 58’ e 85’ Peluso