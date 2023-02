Il Moie si incarta al "Pierucci", solo 0-0 con il San Costanzo ultimo della classe

Squadra in casa

Il Moie Vallesina fallisce l’appuntamento con la decima vittoria stagionale, non sfruttando adeguatamente il turno casalingo contro il San Costanzo, Cenerentola del Girone F. Il pareggio imposto dai fanesi è senza dubbio un'ulteriore prova dei passi avanti in avanti fatti registrare dal fanalino di coda del campionato, che la scorsa settimana era riuscito a tornare al successo regolando 2-0 nel derby l’Atletico MondolfoMarotta. Ma per i padroni di casa il rammarico c’è, nonostante lo 0-0 conclusivo permetta ai rossoblù di mantenere l’imbattibilità nel girone di ritorno e costituisca l’ottavo clean sheet casalingo su undici partite giocate davanti al pubblico amico.

Lo spartito del match è fedele alle previsioni della vigilia: i padroni di casa spingono cercando di sbloccare il risultato, il San Costanzo si difende con ordine rinunciando praticamente ad attaccare, badando a concedere spazi limitati all’undici di Rossi. E così, nella prima frazione di gioco a finire sul taccuino sono solo un paio di iniziative di Berardi ed una conclusione di Ruggeri disinnescata da Cavalletti. Il forcing del Moie cresce alla ripresa del gioco dopo l’intervallo, ma a blindare la porta ospite è ancora l’estremo difensore dei fanesi provvidenziale su Berardi. Brividi nel finale con l’undici di Crespi che si fa vivo in contropiede non concretizzando con Ordonselli e Duranti, ma la reti resteranno inviolate fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA-SAN COSTANZO 0-0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini (70’ Api), Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Mosca (65’ Cercaci), Rossetti (90’ Barcaglioni), Berardi (90’ Canulli), Paolucci (71’ Pandolfi). All. M. Rossi

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali, Polverari, Damiani, Andreoletti, Passarini, G. Rossi (90’ Marchetti), Zandri (80’ Colombaretti), Ordonselli, Duranti (85’ Guenci), Benvenuti (92’ Esposito). All. Crespi

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Censori (San Benedetto del Tronto), Nazeraj (FM)