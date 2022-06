Jesina, assalto alla Ternana nell'andata delle semifinali di Coppa Italia

Tutto è pronto per l’ultima fatica. Un appuntamento importante, di prestigio, che vedrà la Jesina femminile provare a conquistare la finale della Coppa Italia Nazionale di serie C, tagliando un traguardo mai raggiunto nella storia della società, che in questa stagione – grazie ad un ottimo girone di ritorno disputato dalle ragazze di mister Baldarelli – ha già acquisito il diritto a partecipare anche il prossimo anno al campionato di C in virtù dell’ottavo posto finale nel Girone B.

L’avversario di turno sarà la Ternana, formazione che si è già assicurata la presenza al prossimo campionato cadetto, grazie all’accordo con A.S.D. Pink Sport Time di Bari per l’attribuzione al club rossoverde del titolo sportivo di Serie B dalla società pugliese. La formazione umbra ha chiuso al decimo posto – con 39 punti ed un bilancio finale di dieci vittorie, nove pareggi ed undici sconfitte - un girone A dominato dall’Arezzo, che ha vinto il campionato da imbattuta. Il cammino della Ternana nella coppa è cominciato con una doppia affermazione nella Pool eliminatoria, prima nel derby con il Perugia (4-0) e poi contro la Res Roma (battuta 2-1). La qualificazione alla semifinale è arrivata con due successi ai calci di rigore: il primo proprio contro l’Arezzo, e nei quarti di finale contro il Venezia.

Due vittorie e due pareggi anche per la Jesina nelle tappe di avvicinamento al doppio confronto con la formazione rossoverde. Nella fase eliminatoria, sono arrivati il 2-0 in trasferta a Civitanova ed il 2-2 nel return match casalingo, poi le leoncelle hanno estromesso dalla competizione prima il Riccione ai calci di rigore (tempi regolamentari finiti 1-1) e successivamente il Fiamma Monza, piegato 2-0. La prima sfida verrà disputata domani alle 17 al “Mario Cicioni” di Terni, ritorno previsto mercoledì 22 giugno al “Carotti” di Jesi. Finalissima in programma domenica 26 giugno a Firenze: l’altro posto se lo contenderanno Trastevere Woman e Vicenza Calcio.