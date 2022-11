La Jesina riparte di slancio: 5-0 alle toscane del Rinascita

La Jesina mette alle spalle il brutto passo falso di Venezia ed un periodo poco proficuo in termini di risultati (tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei uscite), vincendo e convincendo contro la Rinascita Doccia nel match valevole per la decima giornata del Girone B di serie C femminile. Una sfida che la squadra leoncella ha saputo interpretare con pazienza, sbloccando il punteggio nella prima metà di gara e contenendo la sfuriata delle ospiti alla ricerca del pari. Poi, nel secondo tempo, le ragazze di Baldarelli hanno preso il largo, con un uno-due che ha chiuso i conti e successivamente legittimando la supremazia con altre due reti che hanno chiuso il confronto sul 5-0.

Il primo segmento di gara è all’insegna delle...Generali. Francesca, al 27’, sblocca il punteggio con un preciso colpo di testa su corner battuto da Modesti, mentre Chiara fa buona guardia tra i pali blindando l’1-0 con alcuni interventi importanti che permettono alla Jesina di andare al riposo in vantaggio. Poi, dopo l’intervallo, si scatena Botti. Al 56’ trasforma il rigore decretato per un tocco con il braccio di una giocatrice toscana su un traversone dalla destra, con il portiere ospite che riesce a toccare ma non a deviare il tiro dal dischetto. Poi concede il bis due minuti più tardi, incuneandosi tra le maglie della difesa avversaria su lancio di Crocioni e battendo Mazzanti con un preciso diagonale, mandando la sfera a battere sul palo interno prima di insaccarsi in rete, ed infine al 70’ approfitta di una disattenzione della retroguardia toscana su un rinvio dal fondo, timbrando la tripletta personale. Il 5-0 arriva in pieno recupero, con una “puntata” di Rossetti lesta a raccogliere una corta respinta della difesa: la prossima settimana arriva la trasferta sul campo della Triestina, partita che assume i contorni di opportunità per scalare una graduatoria che vede al momento le leoncelle all’ottavo posto.