Jesina, punizione severa in Laguna: 6-1 tennistico del Venezia

Jesina femminile nettamente sconfitta al “Nereo Rocco”. La squadra biancorossa, nel match valevole per la nona di andata del Girone B di serie C, incassa un pesante 6-1 contro il Venezia 1985. Prosegue pertanto il momento difficile delle leoncelle, che nelle ultime giornate avevano dovuto fronteggiare un doppio k.o. contro Villorba e Lumezzane a cui aveva fatto seguito il pareggio della scorsa settimana nel derby casalingo contro la Sambenedettese. La sfida contro le lagunari comincia subito in salita: al primo minuto lancio lungo per Longato che supera la difesa ma viene stesa fallosamente, ma sul penalty Generali riesce ad opporsi efficacemente alla conclusione del numero 9 locale ed il punteggio non si sblocca.

Il vantaggio del Venezia arriva al 21’, grazie al tap-in vincente di Bortolatio su cross dalla sinistra di Canciello. Padrone di casa che raddoppiano al 35’: sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Malvestio, Gastaldin risolve un batti e ribatti in area timbrando il 2-0 con cui le due formazioni vanno al riposo dopo il duplice fischio del direttore di gara. La reazione d’orgoglio della Jesina prende forma al 50, con Gallea che riesce a recuperare la sfera intercettata da Paccagnella in presa alta su corner ed a depositare in rete il pallone che permette alla Jesina di accorciare le distanze. Le leoncelle potrebbero anche completare la rimonta cinque minuti più tardi, ma Paccagnella risponde presente sulla conclusione di Fontana.

Poi, è il Venezia a prendere il largo: prima il 3-1 al 58’ con il colpo di testa di Gastaldin, quindi il 4-1 al 71’ con Longato che corregge in rete il traversone di Tosatto. L’ultima opportunità di replicare per le ragazze di Baldarelli si infrange sul montante colpito da Botti con una conclusione dal limite. Le venete arrotondano il punteggio al 78’ con Tosatto – a seguito di un calcio piazzato battuto da Malvestio – e siglano il 6-1 al 90’ con Boschiero. Una punizione molto, troppo severa per la Jesina chiamata ora a reagire nella prossima sfida casalinga contro il Rinascita Doccia, alla ricerca di una vittoria che manca ormai dalla terza giornata.