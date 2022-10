Jesina, primo stop stagionale: il Lumezzane vince 3-1 al "Cardinaletti"

Quarto d’ora conclusivo fatale alla Jesina, che nel match valevole per la sesta di andata incappa nella prima sconfitta in campionato per mano del Lumezzane. Rammarico legato al modo in cui il passo falso è maturato, considerando la condotta di gara delle ragazze di mister Baldarelli, brave a tenere in mano sin dalla prima frazione le redini della gara. Il primo tempo vede infatti la Jesina comandare il gioco, ed al 16’ arriva infatti la rete del vantaggio con Vaccari, grazie ad un colpo di testa su assist di Botti, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Nel secondo tempo il Lumezzane entra in campo più aggressivo ma le leoncelle sono brave a difendersi e a ripartire: al 70’ occasionissima per Catena che non riesce a concretizzare Al 79’ l’incontro torna però in equilibrio: Ronca è la più lesta di tutte a ribattere in porta dopo un uscita di Generali, con la sfera che dopo aver battuto nella parte interna della traversa si insacca in rete.

La Jesina accusa il colpo e al minuto 89 le ospiti trovano il gol del vantaggio, propiziato da una punizione sulla trequarti respinta del portiere delle leoncelle, che si arrende però al tap-in da distanza ravvicinata di Freddi. Il generoso assalto finale delle biancorosse è improduttivo, ed in pieno recupero il Lumezzane chiude la partita sfruttando un contropiede di Velati, che raccoglie un lungo lancio dalle retrovie e dopo aver addomesticato il pallone indovina un preciso diagonale che vale il 3-1 finale. «E’ una sconfitta che brucia, anche se parte del gioco – commenta l’allenatore della Jesina, Francesco Baldarelli – ma alle mie ragazze non posso dire assolutamente nulla. Abbiamo fatto un gran primo tempo sotto il profilo dell’atteggiamento e del gioco: sapevamo che nel secondo tempo sarebbe stata dura, viste le qualità del Lumezzane, ma sta di fatto che eravamo avanti fino a dieci minuti dalla fine ed abbiamo anche avuto l’opportunità di chiudere i conti. Adesso torneremo a lavorare, soprattutto cercando di migliorare nelle situazioni di gestione del pallone nella nostra area piccola, perché purtroppo spesso i gol degli avversari arrivano così». Il prossimo impegno vedrà la squadra leoncella di scena in Veneto, contro il Villorba.