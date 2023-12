Nella pioggia di cartellini spunta Trudo nel recupero: Jesina "di rigore" sulla Civitanovese

Otto ammoniti, quattro espulsi con le due squadre che giocano la seconda metà della ripresa in nove contro nove, ed in pieno recupero un penalty che obbliga la capolista Civitanovese a fare i conti con il primo k.o. esterno stagionale. Sorride invece la Jesina, che grazie alla freddezza dagli undici metri di Trudo coglie un successo di capitale importanza, nell’economia di una classifica che resta indecifrabile (le prime undici squadre sono raggruppate in appena cinque punti) e per chiudere bene il 2023 prima della sosta natalizia, che coincide con la fine del girone d’andata.

Il primo tempo scorre via abbastanza liscio, senza troppi scossoni: c’è il palo di Lucarini dopo due giri di lancette, ma l’eventuale rete sarebbe stata annullata per fuorigioco, e c’è l’inzuccata di Domizi a metà tempo su piazzato di Visciano. Il match si infiamma quando si avvicina il duplice fischio, con la prima espulsione comminata a Buonavoglia per somma di ammonizioni (la seconda per un intervento su Trudo, forse troppo affrettata): la superiorità numerica infonde coraggio ai leoncelli che prima del riposo si fanno vivi con Marcucci su cui si oppone efficacemente Testa e con Nazzarelli fermato in extremis da Ballanti.

La sagra del cartellino prosegue ad inizio secondo tempo: a raggiungere anzitempo gli spogliatoi al 55’ è Spagna, che incassa la seconda ammonizione lasciando così gli ospiti in nove. Tutto sembra deporre a favore dei biancorossi, che però nel breve volgere di cinque minuti vedono riequilibrarsi le forze in campo: ad essere espulsi sono infatti al 61’ Nazzarelli per un’entrata su Domizi e pochi minuti più tardi Giovannini, che si becca il giallo numero due ed abbandona il rettangolo di gioco, dando vita ad una mezz’ora di gioco in nove contro nove. Le squadre restano accorte evitando di scoprirsi, e ad essere degna di nota quindi diventa solo la sortita al 69’ di Pasqualini in contropiede terminata con una conclusione respinta in tuffo da Pistola.

Il colpo di scena giunge in pieno recupero: Passalacqua atterra Trudo in area, massima punizione che lo stesso Trudo in maniera glaciale trasforma spiazzando Testa. Fa festa la Jesina, non ci sta la Civitanovese in frenata nella seconda metà del girone di andata (11 punti in otto gare): nel mini parapiglia di fine gara la pioggia di sanzioni disciplinari continua: altri due rossi a Testa e Lucarini che azzopperanno ulteriormente le rose a disposizione dei tecnici alla ripresa del torneo.

Il Tabellino:

JESINA-CIVITANOVESE 1-0 (0-0 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo, Lucarini, Baah Donkor (66’ Dentice) Giovannini, P. Capomaggio (56’ Cordella), Zagaglia (81’ Belkaid), Marcucci (51’ Ciavarella, 70’ Brega), Zandri, Nazzarelli, Trudo. All. Strappini

CIVITANOVESE: Testa, Pasqualini (87’ Ruggeri), Ballanti, Passalacqua, Cosignani, Visciano, Domizi, Buonavoglia, Valentini (46’ Candia), Strupsceki (75’ Brunet), Spagna. All. Alfonsi

ARBITRO: Manis (Oristano)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Morganti (AP)

RETE: 91’ Trudo su rig.