Guella regala un "Buon Natale" al Castelfidardo: Colli piegato di misura al Mancini

Il Castelfidardo inanella la seconda vittoria consecutiva e si mette alle spalle la “pareggite”. I ragazzi di mister Marco Giuliodori, con una prestazione convincente e solida, conquistano altri tre punti preziosi piegando per 1-0 l’Azzurra Colli davanti al pubblico amico. Un successo meritato per i biancoverdi, che danno seguito al blitz di Montegiorgio e si fanno un bel regalo di Natale a conclusione di questo girone d’andata.

A tagliare il nastro sono gli ospiti, che al 15’ sguinzagliano Spadoni in attacco, che arrivato fino al limite dell’area piccola tenta il tiro ma viene murato dai difensori biancoverdi. Il Castelfidardo risponde al 33’ con un tiro perpendicolare alla porta dal fondo del campo di Fabbri ma Scartozzi salta e agguanta la palla tra i guantoni. Dinamica simile al 38’, quando Fabbri riceve una palla molto angolata rispetto allo specchio della porta ma trova l’intesa con Nacciarriti che prova ad infilarla di testa dall’area piccola. Ancora una volta, però, Scartozzi rimescola le carte con un tuffo che salva in extremis le sorti del match dell’Azzurra Colli. Poco male, ci pensa Guella al 39’ con una rete spettacolare dal centro dell’area, tenendo in vita una palla sciupata un attimo prima da uno dei compagni. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 47’ con un’iniziativa di Braconi che da fuori area trova lo specchio della porta ma Scartozzi intuisce e si tuffa, salvando in extremis la palla. Subito dopo, un’altra opportunità clamorosa per il Castelfidardo si concretizza in una traversa che fa sussultare tutto il “Mancini” ma senza rimodulare il risultato del primo tempo, che si chiude sull’1-0.

Ripresa di gestione per il Castelfidardo che riesce ad addormentare la partita, tenendo il vantaggio mentre il Colli non è riesce a sfondare grazie anche all’organizzazione dei biancoverdi. Ad avvio di secondo tempo, al 49’, i biancoverdi si fanno ancora pericolosi con un angolo deviato nell’area ma fermato sapientemente tra le mani da Scartozzi. Il match scorre via con i fisarmonicisti che tengono in mano il pallino del gioco, correndo pochi pericoli, e conducendo la sfida fino alla fine con il risultato di 1-0.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO-ATLETICO AZZURRA COLLI 1-0 (1-0 p.t.)

CASTELFIDARDO: Schirripa, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (83’ Fabiani), Miotto (7’ L. Nacciarriti), Nanapere (73’ Kurti), Guella, Braconi. All. Giuliodori

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Spadoni (68’ Petrini), Acciarri, Aliffi, Filipponi, Gabrielli (85’ Russo), Petrucci, Rossi, Zira (65’ Romanazzo), Del Marro (65’ Filiaggi), Fazzini. All. Amadio

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Dervishi (San Benedetto del Tronto)

RETE: 38’ Guella