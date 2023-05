Passatempese, sospiro di sollievo: rotondo 3-0 al Grottammare

Per la Passatempese arriva, finalmente, il momento di festeggiare la vittoria. Una gioia che mancava addirittura da dicembre 2022: anche l’ultima affermazione in campionato era arrivata in trasferta – a Castel di Lama – in un sfida essenziale nell’economia del campionato. E sul campo del fanalino di coda Grottammare, in uno scontro diretto da non fallire, i gialloblù agevolati dalla superiorità numerica maturata dopo un’ora di gioco, piazzano nei quindici minuti conclusivi l’accelerazione buona per mettere in cassaforte l’intera posta in palio. E portare, quindi, a cinque le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, il match prende una svolta imprevista al 61’, quando per un fallo a palla lontana commesso da De Panicis, l’arbitro estrae il cartellino il cartellino rosso all’indirizzo del giocatore del Grottammare, che si era anche reso protagonista dell’occasione da gol più nitida creata dai padroni di casa, con una traversa colpita. La Passatempese è abile a sfruttare l’uomo in più, sbloccando il punteggio con Maraschio, ma viene graziata da Pomili che al minuto 83 fallisce il penalty del possibile 1-1 procurato dal neo entrato Pazzi. Il contraccolpo psicologico è rilevante, tanto che nelle ultime battute prima grazie a Clementi, ed a stretto giro di posta con Ferreyra dal dischetto, i gialloblù portano a tre le marcature brindando ad un successo che assume i contorni di grossa boccata d’ossigeno.

Il Tabellino:

GROTTAMMARE-PASSATEMPESE 0-3 (0-0 p.t.)

GROTTAMMARE: Palanca, Paolucci, Camela (70’ Ottaviani), Cameli, Gibbs, Carrieri (79’ Pazzi), Ferrari (65’ Franchi), Morelli (46’ Albertini), Massi (75’ Traini), De Panicis, Pomili. All. Mariani

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Montesi, Rossini (79’ Stacchiotti), Maraschio, Catena, Martiri, Mihaylov (79’ Capomagi), Zannini (79’ Clementi), Ferreyra. All. Moriconi

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Malatesta (AN)

RETI: 70’ Maraschio, 88’ Clementi, 90’ Ferreyra su rig.