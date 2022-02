Del Sante è una sentenza: Fabriano al quarto sigillo consecutivo

Pesante passo falso del Grottammare, che nella sfida salvezza contro il Fabriano Cerreto incassa l’ottava sconfitta in campionato e perde una ghiotta occasione di ridurre il ritardo dalla zona play-out, che rimane distante sette lunghezze. Sorride invece la formazione di mister Giacometti, che prosegue imperterrita la sua rimonta e vede avvicinarsi la parte di graduatoria più tranquilla. Quarto sigillo consecutivo per i fabrianesi, che confermano il loro stato di forma ma anche la vena di formazione cinica e pragmatica: nelle ultime quattro uscite sono cinque i gol fatti, nessuno subito, dodici punti messi nel carniere e la prospettiva di potersi allontanare presto dalla parte più incandescente della classifica, inimmaginabile solo un mese e mezzo fa.

La posta in palio è alta, ma le formazioni in campo non si risparmiano. C’è battaglia sin dai primi minuti, con difese e portieri impegnati a respingere al mittente le iniziative avversarie. I padroni di casa ci provano con Palestini e Jallow, gli ospiti si affidano alle giocate di Montagnoli ed ai guizzi di Del Sante. Il punteggio resta però inchiodato sullo 0-0 al termine dei primi 45’, i quali sono seguiti da una ripresa che vede il Grottammare più manovriero e con un baricentro maggiormente spostato in avanti. La doccia fredda per la formazione di Zazzetta arriva poco dopo metà tempo: punizione per il Fabriano, svetta del Del Sante di testa ed il pallone finisce in rete per l’1-0. I biancocelesti accusano il colpo, provano a reagire, ma senza creare grossi grattacapi a Santini, ed il triplice fischio finale permette agli ospiti di esultare ancora, con il bomber Del Sante divenuto ormai autentico “booster” per le rinnovate speranze di concludere in tranquillità la stagione.

Il Tabellino:

GROTTAMMARE – FABRIANO CERRETO 0-1 (0-0 p.t.)

GROTTAMMARE: Palanca, Quero, Piunti, S. Fiscaletti (80’ Orsini), Traini, Tombolini (90’ Manni), Jallow, Cisbani, Adami, Palestini, Maya (70’ De Panicis). All. Zazzetta

FABRIANO CERRETO: Santini, Salsiccia, Mulas, Bastos, Moncalvo, Stortini, Lispi, Montagnoli, Storoni, Del Sante, Tizi, Spuri. All. Giacometti

ARBITRO: Bonomo (Collegno)

ASSISTENTI: Tidei (Fermo), Allievi (San Benedetto del Tronto)

RETE: 70’ Del Sante