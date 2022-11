Gabicce Gradara, col Moie decide Giunchetti ed arriva il primo clean sheet

Il Gabicce Gradara ritorna alla vittoria, battendo al Magi di misura il Moie Vallesina ed interrompendo un digiuno che durava da sette partite (successo alla terza giornata sul Sant’Orso, sempre davanti al pubblico di casa). Nella prima parte della prima frazione la partita si mantiene equilibrata, con le due squadre che si fronteggiano soprattutto a centrocampo, poi il Gabicce Gradara si fa un po’ più intraprendente. Al 20’ traversone di Giunchetti in area sulla sinistra, Donati anticipato di un soffio. Poco dopo punizione di Mani deviata leggermente, Donati in scivolata tocca appena la palla che sbatte sul palo. Al 25’ la rete del vantaggio del Gabicce Gradara con una bella azione corale: lancio di Mani sulla propria trequarti a beneficio di Donati che controlla bene a centrocampo di petto, smista a Ulloa sulla sinistra, servizio in profondità a Giunchetti in area sul versante opposto: l’esterno con un preciso diagonale infila sul palo più lontano per l’1-0.

La reazione ospite non si fa attendere. Al 30’ Api controlla bene di petto sul semicerchio dell’area e serve in profondità l’accorrente Rosetti, che in velocità supera i difensori e si trova solo davanti a Renzetti, ma calcia a lato. Due minuti dopo sugli sviluppi di una punizione di Cercaci, Moie vicino ancora al gol: Marini tira alto nell’area piccola spostato sulla sinistra. Nella ripresa sotto una pioggia battente il match si fa combattuto. Al 48’ bolide di Giunchetti di sinistro da fuori, il portiere devia in angolo. Al 53’ sgroppata sulla fascia sinistra di Ulloa, assist in area a Grandicelli che spara alto. Al 57’ Giunchetti apre per Donati sulla sinistra, il portiere in uscita è in vantaggio ma scivola, però l’attaccante precipitosamente calcia fuori invece di avanzare con la porta spalancata. Dopo un quarto d’ora di apnea di risveglia il Moie: incertezza della difesa del Gabicce Gradara al 61’, la palla danza pericolosamente nell’area piccola finché non viene spazzata via. Al 69’ Api si gira nei pressi dell’area piccola, il suo tiro è parato con sicurezza da Renzetti. Al minuto 81 in una delle tante ripartenze Giunchetti, servito da Ulloa, sfiora la doppietta personale. Forcing finale ospite con traversoni in area alla ricerca del gol del pareggio, ma la difesa di casa fa sempre buona guardia non subendo gol per la prima volta nel torneo.

Il Tabellino:

GABICCE GRADARA – MOIE VALLESINA 1-0 (0-0 p.t.)

GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, F. Semprini, Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti (82’ Di Addario), Morini, Donati (78’ Pierri), Mani (67’ Innocentini), Ulloa (93’ Magi). All. Vergoni

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Fi. Gianpaoletti (82’ Paolucci), Carboni, Canuli, Marini, Costantini (71’ Togni), Cercaci (66’ Pandolfi), Api, Berardi, Rosetti. All. Rossi

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Micheli (Jesi), De Marino (PU)

RETE: 25’ Giunchetti