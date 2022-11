Moie Vallesina e Biagio a secco: al "Pierucci" uno 0-0 giusto

Buon pareggio della Biagio Nazzaro in un “Pierucci” sempre ostico, al cospetto di un Moie che aveva già superato i rossoblù di misura in occasione del match valevole per la coppa di categoria. Quella vista oggi al Comunale è stata nel complesso una buona Biagio, che rispetto a domenica scorsa è apparsa più squadra, ha saputo anche tessere delle buone manovre mostrando la mano di mister Pazzaglia che ha saputo dare più compattezza e un gioco più veloce alla squadra. Sono mancate ad onor del vero delle autentiche occasioni da goal, ma il merito va al reparto arretrato del Moie Vallesina che ha saputo difendere con ordine concedendo pochissimo, peraltro riuscendo anche a creare qualche grattacapo alla retroguardia ospite soprattutto nella prima metà di gara.

La prima azione goal della partita è della Biagio al 10’ quando Rossini, su una corta respinta di un difensore, dal limite lascia partire un bel fendente che Anconetani respinge a pugni chiusi in fallo laterale. Risponde al 13’ il Moie Vallesina con Costantini che, appena dentro l’area sull’out destro, lascia partire un bel tiro che Tomba para in calcio d’angolo. La partita è abbastanza vivace, con continui azioni da una parte e dall’altra specie a centrocampo, senza però creare situazioni pericolose nelle due aree, fino al 41 quando Rossetti, dopo diversi rimpalli, si ritrova solo davanti a Tomba, che compie un autentico miracolo e devia la palla in calcio d’angolo. Nel secondo tempo la Biagio prende decisamente le redini del gioco e il Moie Vallesina arretra il suo baricentro, però la grande mole di gioco non riesce a sfociare in vere e proprie azioni goal e la partita scivola via senza sussulti, fino al 92’ quando Pieralisi lascia partire un perfetto e preciso cross, su cui si avventa Alessandroni: il goal sembra cosa fatta, ma l’attaccante rossoblù angola troppo il colpo di testa e la palla esce fuori di poco.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – BIAGIO NAZZARO 0-0

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Canulli, Marini, Ruggeri (73’ Api), Cercaci (84’ Togni), Rossetti (73’ Pandolfi), Berardi, Costantini. All. Rossi

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Agostinelli, Domenichetti (60’ Moriconi), Terranova, Giovagnoli, Cecchetti, Mosciatti (30’ Marasca), Rossini (77’ Borocci), Alessandroni, Pieralisi, Petoku (60’ Bellardinelli). All. Pazzaglia

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Dahou (Jesi), Di Tella (AN)