Il Gabicce Gradara si rialza, Loreto cede 2-1 e resta a terra

Il Gabicce Gradara riscatta il tonfo di Castelfidardo e regola per 2-1 il Loreto risalendo al quinto posto in classifica, con la bonus della trasferta di Cantiano – già retrocesso – da sfruttare nel prossimo turno. Una vittoria meritata che avrebbe potuto essere più larga, ma la squadra di Papini non ha chiuso i conti e il match è restato in bilico fino alla fine. Per la formazione mariana, inchiodata al penultimo posto, la situazione è sempre più drammatica, con i punti di distacco dal Sassoferrato Genga che diventano sei e le speranze di evitare la retrocessione, a cinque giornate dal termine, che diventano ulteriormente flebili.

Nel primo tempo i padroni di casa si fanno vivi al 17’ con Serafini che riconquista palla al limite, serve in profondità sulla destra Ciaroni, il cui tiro è alto sulla traversa. Replica Loreto al 22’, cross di Brugiapaglia dal fondo a sinistra dopo una fuga in ripartenza, Grassi manda in angolo, mentre al 25’ Cinotti da destra serve in area Veglio: stop di petto e girata con palla alta. Due giri di lancette più tardi punizione di Grassi dalla trequarti, Passeri è trattenuto per un braccio da un avversario e cade a terra con palla deviata in angolo. L’arbitro fa continuare tra le proteste dei padroni di casa. Al 40’ il vantaggio della squadra di Papini: bella azione Ciaroni – Serafini sulla destra, cross del centrocampista e rete in tuffo di testa dell’attaccante a centro area. Dopo appena un minuto il pareggio del Loreto: calcio d’angolo di Brugiapaglia e colpo di testa vincente in mischia di Camilletti.

Nella ripresa al 47’ tiro di D’Addario da fuori respinto dal portiere, Cinotti calcia debole sul secondo palo e la difesa respinge. Al 50’ il Gabicce Gradara torna avanti: angolo di Costa, Passeri di testa infila il 2-1. Loreto non ci sta ed al 68’ si rende pericolosa ancora con Camilletti di testa con il portiere Bulzinetti a deviare sopra la traversa in angolo. La palla buona a disposizione dei locali per chiudere i conti si materializza al minuto 80: bella azione in velocità Cinotti-Ulloa-Cinotti, ma l’attaccante dei pesaresi spara a lato da buona posizione. Ultimo brivido per il pubblico del “Magi” a 5’ dal termine: Grassi sulla linea devia di testa il pallone - con Bulzinetti a terra – prolungando la traiettoria della sfera sopra la traversa.

Il Tabellino:

GABICCE GRADARA – LORETO 2-1 (1-1 p.t.)

GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Difino (46’ Innocentini), Costa (74’ Montebelli), Vaierani, Passeri, Grassi, Ciaroni (46’ Ulloa), Serafini (73’ Grandicelli), Vegliò, D’Addario, Cinotti. All. Papini

LORETO: Albanesi, Ciminari (58’ Palazzo), Piacciafuoco, Garcia, Camilletti, Bigoni, Petrini (58’ Scalella), A. Moriconi, Streccioni, Garcia, Brugiapaglia. All. F. Moriconi

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Micheli (Jesi)

RETI: 40’ Vegliò, 41’ Camilletti, 50’ Passeri