Calcio giovanile, nelle Marche il top italiano: presentate le finali nazionali Figc

ANCONA- Il meglio del calcio giovanile nazionale nelle Marche. Ad Ancona (Palarossini), Ascoli Piceno (Del Duca), Fermo (Recchioni), Matelica (Giovanni Paolo II), San Benedetto del Tronto (Riviera delle Palme) e Tolentino (Stadio della Vittoria) si terranno a cominciare dal 15 giugno – il calendario preciso è sul sito della Figc - gli ultimi atti delle categorie U18, U17, U16, U15 di Serie A e B, U17, U16 e U15 di Serie C, U17 e U15 Dilettanti e U17 e U15 di calcio a 5 che metteranno in palio ben dodici titoli nazionali articolati in sedici gare per il calcio a 11 e otto per il calcio a 5.

La presentazione dell’evento si è tenuta oggi pomeriggio (10 giugno) in Regione Marche nell’auditorium di Palazzo Raffaello alla presenza del Governatore Francesco Acquaroli: «Il calcio, lo sport in generale, può essere un momento di crescita e di valori per ritrovare serenità e condivisione. Lo sport marchigiano ci sta rendendo orgogliosi ed ospitare un tipo del genere di evento è un vanto per tutta la regione. La cosa che mi fa felice è anche che alcuni territori colpiti dal sisma potranno ospitare gare di spessore animate dal futuro del calcio italiano nazionale». Presente anche il numero uno del Coni Marche Fabio Luna: «Sin da sempre abbiamo creduto nell’importanza di questi eventi. Pensate a quante squadre arriveranno nella nostra regione e che tipo di volano può rappresentare per il turismo. La nostra regione, dal punto di vista sportivo, è sempre stata florida negli ultimi anni anche nelle difficoltà. Dobbiamo proseguire su questa strada che abbiamo intrapreso». Il presidente del SGS della Figc Vito Tisci, invece, ha specificato il perché della non scelta degli impianti di Pesaro, Macerata e Civitanova legati, nel primo caso, a lavori di manutenzione e, nei secondi, ai concomitanti impegni di campionato della Maceratese e della Civitanovese in Promozione. Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha inviato un videomessaggio per salutare i presenti.