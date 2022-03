La Filottranese si conferma come Scuola Calcio Elite

La Filottranese è ancora una volta nel novero delle Scuole Calcio Elite. La società biancorossa si conferma tra le protagoniste del panorama calcistico provinciale a livello di settore giovanile, grazie al prestigioso riconoscimento che premia la qualità del lavoro svolto. Un riconoscimento che rimarca il lavoro di questi anni, visto che dalla stagione 2015-16 ha raggiunto tale obiettivo. La qualifica di Scuola Calcio Elite è legata al rispetto di determinati requisiti che le società sono tenute a rispettare, sia per quanto attiene la parte puramente tecnica, quindi con istruttori qualificati destinati a un definito numero di tesserati, che per ciò che comprende la sfera formativa ed educativa. Tutti aspetti a cui la Filottranese ha sempre prestato attenzione: nella provincia di Ancona sono solamente sette le società che hanno ottenuto tale qualifica.

«E' sicuramente un'ottima soddisfazione per tutta la società - commenta Marco Giuliodori, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile - visto che anche quest'anno siamo stati riconfermati e la società si è dimostrata molto coinvolta con il massimo dell'impegno, come sempre. Vorrei inoltre sottolineare che Nicola Strappini ha avuto la convocazione per la rappresentativa nazionale U17 a Roma. Siamo tutti contenti e orgogliosi in primis per il ragazzo e questo sottolinea gli sforzi della società. Merito comunque a Nicola che si è impegnato in un ruolo comunque determinante come quello del portiere. Inoltre siamo molto soddisfatti anche per la convocazione del difensore classe 2007 Filippo Stura per lo stage nella Rappresentativa Under 15 LND».