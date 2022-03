La Filottranese non trema: successo all'inglese sul SassoGenga

La Filottranese conquista tre punti preziosi per la corsa salvezza. Nella sfida contro il Sassoferrato Genga, i biancorossi si impongono all'inglese, con un 2-0 che conferma il buon trend interno in questo 2022. Primo squillo al 6’ degli ospiti con Caseiro che sfrutta uno svarione della difesa biancorossa ma c'è la pronta reazione di Palmieri. Risponde la squadra di casa con l'azione personale di Carnevali ma la sua conclusione pizzica la traversa. Al 15’ Boccolini da buona posizione non riesce a inquadrare la porta, mentre al 23’ la conclusione di Marconi non trova di poco il bersaglio grosso. La Filottranese tiene in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti tentano di colpire di rimessa. Al 43’ su una serie di batti e ribatti Carnevali insacca in rete il vantaggio locale, che permette ai locali di andare al riposo lungo in vantaggio.

Avvio di ripresa che vede il Sassoferrato Genga sfiorare il pari con la rovesciata di Guidobaldi di poco alta. Gli uomini di mister Perini prendono campo, anche se i biancorossi si difendono con ordine, riuscendo a limitare le sortite offensive dei biancoblu. La “Nese” nel finale mette il naso avanti ed al minuto 89 Staffolani trova la zampata vincente, su assist di Strappini, che chiude i giochi sul 2-0 finale.

«Una vittoria fondamentale contro una diretta concorrente per la salvezza – commenta mister Marco Giuliodori – e tre punti che pertanto valgono doppio. E’ stata una partita difficile, al cospetto di un avversario che lascia poco giocare. Nel primo tempo siamo andati bene, mentre nella ripresa siamo stati troppo remissivi anche se il SassoGenga non ha creato grosse palle gol. Tuttavia il match è stato in bilico quasi fino alla fine e quindi dobbiamo in questi casi avere più coraggio per chiudere le partite. Su un paio di ripartenze siamo stati pericolosi ed alla fine abbiamo messo al sicuro il risultato. Era importante rialzarsi subito, soprattutto per il morale, in vista della prossima impegnativa trasferta».

Il Tabellino:

FILOTTRANESE – SASSOFERRATO GENGA 2-0 (1-0 p.t.)

FILOTTRANESE: Palmieri, Romanski (52’ Bianchi), Carnevali, Marconi, Baccarini, Rossini, Boccolini (53’ Generi), Corneli, Andreucci (84’ Nitrati), Coppari (78’ Staffolani), A. Strappini. All. Giuliodori

SASSOFERRATO GENGA: Zallocco (27’ Di Claudio), Passeri, Chiocchi, Chioccolini, Bianconi, Valleri, Di Nuzzo (53’ Marchi), Caseiro, Barreiro, Colombo (73’ M. Piermattei), Guidobaldi. All. Perini

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Caporaletti (MC)

RETI: 43’ Carnevali, 89’ Staffolani