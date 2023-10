Fabriano e Castelfrettese, il gol marca visita: reti bianche all'Aghetoni

Si ferma a due vittorie consecutive l’ascesa del Fabriano Cerreto che rimane senza gol. Inanella il quarto pareggio in cinque giornate la matricola Castelfrettese che gioca con coraggio fermando una big e conquistando un punto da dedicare allo storico dirigente Mario Governatori, deceduto sabato. Si regala una bella soddisfazione Gianluca Fenucci che torna da avversario a Fabriano, dove ha allenato in tre differenti parentesi: dal 2003 al 2005 in Promozione, dove ottenne un secondo e un quarto posto, nel 2017/18 in Serie D, dove venne esonerato a novembre, e nel 2019/20 in Eccellenza nel campionato interrotto dall’esplosione della pandemia.

Privo degli infortunati Simone e Arsendi e dello squalificato Grilli, il tecnico biancorosso lascia in panchina Mazzarini e Massimiliano Sampaolesi, entrambi non al meglio della condizione a causa di problemi fisici, schierando per la prima volta titolare il classe 2003 Felicissimo nel tridente completato da Rocchi e Beta. A centrocampo rientra Brunori dopo due giornate di squalifica, mentre Bartolini viene adattato a destra in difesa. Fronteggia defezioni importanti anche Tiranti, orfano di Lispi, Rapagnani e Poeta. Il mister cartaio schiera il classe 2004 Carnevali nel cuore della retroguardia e affida a Zuppardo il peso offensivo con Tizi e Carmenati a sostegno.

Il Fabriano Cerreto si rende pericoloso con la conclusione dal limite di Barilaro, sventata da Sollitto, ma rischia sul tentativo di Beta, neutralizzato da Spitoni. Castelfrettese insidiosa anche col traversone di Bartolini sul quale nessuno arriva puntuale alla deviazione vincente. L’equilibrio resta intatto nella ripresa, in cui gli unici brividi provengono da un affondo di Tizi che non inquadra la porta e dalla punizione di Beta che, deviata dalla barriera, sfiora la traversa. Alla fine lo 0-0 è lo specchio fedele di un match vibrante ma avaro di palle gol.

Il tabellino:

FABRIANO CERRETO-CASTELFRETTESE 0-0

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Stortini (71’ Grazioso), Crescentini, Cicci (82’ Perini), Marino, Carnevali, Barilaro, Corazzi, Zuppardo, Tizi, Carmenati (54’ Gubinelli). All. Tiranti

CASTELFRETTESE: Sollitto, Bartolini, Capitani, Lucchetti, Y. Sampaolesi, Rango (78’ Fratesi), Mosciatti (27’ Ginesi), Brunori, Beta, Felicissimo (64’ Garuti), Rocchi (71’ Mazzarini). All. Fenucci

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Buttafoco (San Benedetto del Tronto)