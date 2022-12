Eccellenza, il programma della tredicesima giornata

Ultimo mese dell’anno, ultime tre partite del girone di andata che assegneranno il simbolico titolo di campione d’Inverno. Che, al momento, è nelle mani di un Atletico Ascoli il quale è incappato sette gironi fa nella prima battuta d’arresto in campionato, per mano di un Valdichienti Ponte che ha praticamente azzerato il vantaggio dei piceni in graduatoria. La capolista è ora attesa dal secondo esame consecutivo, al Velodromo Monticelli contro l’Atletico Azzurra Colli attualmente quarto, nel match-clou di questo tredicesimo turno. Per le posizioni di rincalzo, il Valdichienti sarà di scena sul campo di un Montefano che ha dato garanzia di grande solidità in casa (quattordici punti in sei gare), come del resto l’Atletico Gallo – ancora imbattuto al Comunale – che riceve una Jesina attualmente terza e salita in doppia cifra nel numero di risultati utili consecutivi.

Nella lotta per un posto tra le prime cinque figura sempre l’Urbino, impegnato all’Aghetoni al cospetto del Fabriano Cerreto a quota cinque sconfitte consecutive, con mister Destro al debutto davanti al pubblico di casa e una classifica che resta preoccupante. Responso della graduatoria che è ancora più impietoso per Marina e Porto Sant’Elpidio, uniche due squadre a non aver ancora vinto in campionato, di fronte in una sfida al “Ferranti” che suona parecchio come un “si salvi chi può”. Obiettivo en-plein anche per Osimana e Castelfidardo: i giallorossi sono scivolati fuori dalla top 5 e per rientrarci servirà timbrare la sesta vittoria nel torneo contro il Chiesanuova, i fidardensi – le cui quotazioni sono in netto rialzo dopo l’ottimo mese di novembre – cercano il blitz a Montegranaro contro una Sangiustese scivolata giù in graduatoria dopo due sconfitte ed un pari nelle ultime tre uscite. Chiude il programma Maceratese-Forsempronese, il cui fischio d’inizio è previsto con mezz’ora di ritardo rispetto agli altri incontri. Di seguito il programma completo:

domenica 4 dicembre ore 14,30:

Atletico Porto S.Elpidio – Marina

Atletico Gallo – Jesina

Atletico Ascoli – Atletico Azzurra Colli

Fabriano Cerreto – Urbino

Montefano – Valdichienti Ponte

Osimana – Chiesanuova

Sangiustese – Castelfidardo

Maceratese – Forsempronese (ore 15)