Castelfidardo subito protagonista del mercato: arrivano De Min e Galli

Castelfidardo subito attivo sul mercato. La società biancoverde non ha perso tempo e arricchisce l’organico a disposizione di mister Marco Giuliodori con Matteo De Min e Alessandro Galli, due giovani di prospettiva. Matteo De Min, difensore centrale classe 2001, nonostante la giovane età vanta già diverse presenze in serie D con Chions e Montebelluna, per poi proseguire la sua crescita con le esperienze vissute con le casacche di Fontanafredda e Liventina. Figlio d’arte – il padre Michele ha militato nella Primavera della Juventus – ha conquistato anche il tricolore con l’Under 17 del Pordenone. Alessandro Galli, mediano classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del Padova e poi è approdato nel Mestre, in D, mentre in questa stagione ha cominciato con l’Unione Limana Cavarzano.

Due rinforzi importanti a disposizione del tecnico fidardense, in una squadra che dopo le difficoltà iniziali sta progressivamente iniziando a carburare ed ha colto nel mese di novembre alcuni risultati importanti (tre vittorie con altrettanti clean sheet contro Maceratese, Porto S.Elpidio ed Atletico Gallo). Il calendario, nelle settimane che condurranno al giro di boa, prevede ora i match in trasferta con Sangiustese e Fabriano Cerreto e la sfida all’attuale capolista Atletico Ascoli, da affrontare con l’obiettivo di abbandonare la zona play-out e raggiungere posizioni di classifica più tranquille.