Biagio micidiale anche in Coppa: doppietta di Braconi, Castelfrettese k.o.

La doppietta del centrocampista Marco Carboni regala l’ipoteca alla Biagio Nazzaro per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nell’atteso derby, tornato a rivivere dopo tredici anni, la generosità non basta alla matricola Castelfrettese che assaggia subito le difficoltà del palcoscenico superiore. Privo di Rango, Felicissimo e Mosciatti, il tecnico biancorosso Fenucci schiera il classe 2005 Ginesi, Beta e l’ex Massimiliano Sampaolesi a sostegno di Rocchi in attacco. A centrocampo la scelta ricade sul 2003 Garuti che affianca Brunori, mentre l’altro 2003 Yuri Sampaolesi agisce al centro della difesa insieme a Simone con Mazzarini e Capitani delegati a spingere sulle corsie esterne. Dall’altra parte il debuttante Domenichetti, privo di Minardi e Coppari, si schiera a specchio proponendo Pieralisi punta centrale con Borocci, Carboni e Montagnoli a supporto. La zona nevralgica è sorretta da Cardinali e Cecchetti, la retroguardia da Brocani e Ortolani con il classe 2005 Pacenti e Agostinelli sulle fasce. Tra i pali la fiducia ricade sul baby Sartarelli.

Il primo brivido lo procura Pieralisi con un’inzuccata e Cecchetti con una conclusione dal limite, respinte in tuffo da Sollitto. Il vantaggio è firmato nel finale del primo tempo da Carboni che finalizza la percussione sulla destra di Borocci. Il pareggio è sfiorato dalla sortita di Beta, disinnescata da Sartarelli. Lo stesso attaccante si divora una nitida opportunità mancando il bersaglio sull’uscita di Saltarelli. La Biagio supera il momento di difficoltà e raddoppia con una magia di Carboni in rovesciata. Nel finale la Castelfrettese prova a risalire la corrente, ma non sfonda. La Biagio amministra il risultato con autorità e prosegue a suon di vittorie la marcia di avvicinamento al campionato.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE-BIAGIO NAZZARO 0-2 (0-1 p.t.)

CASTELFRETTESE: Sollitto, Mazzarini, Capitani, Simone (80’ Lucchetti), Y. Sampaolesi, Brunori (75’ Fratesi), Ginesi (61’ Grilli), Garuti (72’ Bartolini), Rocchi, M. Sampaolesi, Beta (61’ Arsendi). All. Fenucci

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Pacenti, Agostinelli (80’ Terranova), Brocani, M. Ortolani, Cecchetti, Borocci (86’ A. Angelani), Cardinali, Pieralisi (61’ Canulli), Carboni (78’ Petoku), Montagnoli (70’ Parasecoli). All. Domenichetti

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Pizzuti (MC)

RETI: 40’ e 62’ Carboni