Biagio Nazzaro, tre su tre: battuta anche la Filottranese

Terza amichevole di questo precampionato, e terza affermazione per la Biagio Nazzaro che espugna il “San Giobbe” superando in rimonta 3-1 la Filottranese, formazione che nella stagione alle porte disputerà il campionato di Prima Categoria. Nonostante le temperature estreme e l’afa a ostacolare la manovra ed a rallentare il ritmo generale, il team di Domenichetti ha fornito ancora una volta una buona prestazione sotto il profilo agonistico. Dopo un primo tempo con buone trame di gioco, ma senza brillanti occasioni da gol, nella seconda parte della partita entrambi gli allenatori hanno scelto di alternare i giocatori in campo. La modifica degli assetti sul rettangolo di gioco ha portato al vantaggio del Filottrano con la rete di Nicoletti Pini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ed è qui che la Biagio ha risposto con altrettanto entusiasmo, riversandosi in avanti alla ricerca del pareggio e provocando un nuovo calcio d’angolo, stavolta con Giacconi autore del gol che ha rimesso in equilibrio il test match. Non contenta la squadra di Chiaravalle spinge ancora e con Pieralisi e Petoku firma il sorpasso chiudendo la partita. Ancora un risultato positivo ed un ulteriore conferma del potenziale della Biagio, peraltro già emerso nelle precedenti amichevoli, che fa ben sperare in vista dell’imminente inizio degli impegni ufficiali. Prossima fermata, l’ultimo allenamento congiunto in programma martedì 29 alle ore 19,30 contro i cugini dell’S.S. Chiaravalle, poi arriverà il momento di rompere il ghiaccio nella stagione 2023/2024, contro la Castelfrettese nella sfida di andata del primo turno della Coppa Promozione.