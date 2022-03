Castelfidardo, ripartenza nel derby con un buon punto

Il Castelfidardo conquista un punto nel derby contro la Sambenedettese, in un match giocato a buoni ritmi e con qualche errore di troppo causa il campo, non nelle migliori condizioni. E’ positivo il rientro di mister Manolo Manoni, a distanza di meno di due mesi dal suo esonero, al cospetto di un avversario di notevole spessore. Il Castelfidardo deve fare a meno di Cardinali che – in imperfette condizioni fisiche - parte dalla panchina, sostituito in attacco nell'undici iniziale da Camara, mentre in appoggio alle due punte c’è il solito Bracciatelli. Sambenedettese che si presenta a questa trasferta forte della sua imbattibilità da oramai nove partite, con 6 vittorie e 3 pareggi.

Inizio pimpante da ambo le parti con le due formazioni che alzano subito i ritmi per cercare di prendere il predominio a metà campo. Al 12’ prima azione degna di nota per i padroni di casa con Braconi che dalla destra impensierisce l’estremo difensore Knoflach, autore di una bella parata, ma è tutto fermo per posizione irregolare dell’attaccante. Al 25’ primo tiro in porta per la Samb con Lisi che raccoglie l’invito di Fall ma il suo tiro è debole e ben parato da Demalija. Fase di partita in cui i rossoblu cercano di conquistare metri e rendersi pericolosi soprattutto col terminale offensivo Fall, che fa reparto da solo, ma per Demalija c’è da sbrigare solo l’ordinaria amministrazione. Primo tempo che si gioca a ritmi altissimi ma c’è molta imprecisione da parte di tutte e due le squadre con i portieri praticamente inoperosi.

Inizio di ripresa con la Samb che si rende subito pericolosa in un paio di occasioni: al 48’ Fall innescato da Cardella getta al vento una occasione potenzialmente pericolosa con un tiro cross alto, nell’azione successiva è bravo Demalija ad anticipare Cardella che si inserisce bene dentro l’area. Al 65’ gol annullato per fuorigioco a Fall, su bel cross di Alboni, a confermare il cambio di passo degli ospiti che spingono con veemenza sull’acceleratore. Mister Manoni col passare dei minuti effettua cambi specialmente in attacco, con Cardinali e Cvetkovs, mentre Alfonsi fa entrare Di Domenicantonio che mostra subito le sue qualità tecniche con qualche bel dribbling. Al minuto 88 Cusimano sfiora il gol con un tiro sopra la traversa da buona posizione, ma è l’unico pericolo creato dai fidardensi in un secondo tempo dove il pallino del gioco è restato nelle mani della Sambenedettese ma senza particolari occasioni da rete costruite. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio di Grassi che decreta la fine della partita a reti inviolate.

Il Tabellino:

CASTELFIDARDO – SAMBENEDETTESE 0-0

CASTELFIDARDO: Demalija, Murati (79′ Mataloni), Gega, Baraboglia, Morganti, Cusimano, Marcelli, Fermani (66′ Faye), Bracciatelli (80′ Perkovic), Camara (56′ Cvetkovs), Braconi (66′ Cardinali). All. Manoni

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Alboni, Tomas, Conson, Pica (86′ Lorenzoni), Amoruso (86′ Zanazzi), Buono (63′ Angiulli), Lulli (77′ Di Domenicantonio), Lisi, Fall, Cardella

ARBITRO: Grassi (FC)

ASSISTENTI: Gentile (IS), Di Bartolomeo (CB)