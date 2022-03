Castelfidardo, tempo di derby con la Samb. Manoni: «Ci attendono dieci finali»

Il Castelfidardo torna in campo atteso da una sfida ostica. I biancoverdi, dopo la pausa per lo svolgimento della Viareggio Cup, riprendono il cammino in campionato contro un avversario di assoluto valore. I fisarmonicisti domenica sono di scena contro la Sambenedettese in una partita importante in ottica classifica. I rossoblu, dopo un avvio stentato, hanno preso a correre inanellando nove risultati utili consecutivi, sei vittorie e tre pareggi, che li hanno lanciati fuori dalla zona play-out. Una rosa di assoluto valore quella dei rivieraschi con diverse individualità importanti. In casa Castelfidardo mister Manolo Manoni ha potuto sfruttare questa pausa per lavorare al meglio con i giocatori, in vista di quelle che saranno dieci finali per cercare di cogliere la salvezza.

«Quella di domenica è una di quelle partite che non si vede l’ora di giocare – commenta mister Manoni, che ha riacquisito la guida tecnica della compagine biancoverde all’inizio della scorsa settimana – sia per il valore della squadra sia per il clima che ci sarà domenica allo stadio. Mi aspetto una gara difficile contro una squadra di qualità, che se fosse partita con questa struttura avrebbe lottato per le posizioni di vertice. Comunque ci aspettano dieci finali da qui alla fine del campionato ma noi possiamo giocarcela con chiunque. Dovremo fare un match importante sul piano della convinzione, della determinazione e della compattezza e dovremo cercare di sfiorare la perfezione da qui in avanti».

Calcio d’inizio domenica alle ore 15 al “Mancini” di Castelfidardo. Dirige l’incontro il signor Stefano Grassi di Forlì, coadiuvato da Matteo Gentile di Isernia e Marco Di Bartolomeo di Campobasso.