Portuali, scorpacciata di gol: rotondo 5-0 al Cantiano

Missione compiuta per i Portuali, che sul campo del Cantiano ultimo in graduatoria incamerano l’intera posta in palio sbloccando il punteggio nel primo tempo e dilagando nella ripresa. Tre punti importanti per la formazione dorica: la quarta vittoria esterna in campionato colloca i “Dockers” da soli al terzo posto, ad una lunghezza dalla Vigor Castelfidardo che occupa il secondo gradino del podio.

Il match si incanala subito nei giusti binari per l’undici di mister Ceccarelli, che dopo pochi giri di lancette sblocca il punteggio grazie alla rete di De Marco. L’inizio in salita non scoraggia però la giovane formazione pesarese, che regge bene l’urto nei primi 45’ facendosi in più di una circostanza viva dalle parti di Tavoni e non capitalizzando due palle gol capitate sui piedi di Soriani prima e Sebastianelli poi.

Di ben altro tenore il secondo segmento di gara. La squadra anconetana perviene subito al raddoppio con Mossotti che concede il bis una decina di minuti più tardi, timbrando la sua personale doppietta per il temporaneo 3-0. A cavallo della metà della ripresa c’è gloria anche per Lucci e Gioacchini, che legittimano il successo inserendosi nel tabellino marcatori ed arrotondando ulteriormente il conto. Una scorpacciata di reti che fa peraltro balzare i Portuali sul podio della graduatoria degli attacchi più prolifici del torneo (33 i gol realizzati, dietro Osimana e Gabicce Gradara) e li predispone nella maniera corretta al prossimo, delicato, impegno proposto dal calendario, che vedrà la squadra anconetana di scena a Torrette contro un’Olimpia Marzocca in ripresa.

Il Tabellino:

CANTIANO - PORTUALI ANCONA 0-5 (0-1 p.t.)

CANTIANO: Masci, Proietti (51’ Zanchetti), Morolli, Ciufoli, Berardi (83’ Gettaione), Baldeschi (57’ Arcangeletti), Sebastianelli, Marchi, Alunno, Romitelli, Salciccia (76’ Soriani). All. Romitelli

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ribichini, Pelosi (65′ Susini), Sassaroli, Savini (78′ Strappato), Severini, Lucci, De Marco, Gioacchini (67′ Moretti), Mascambruni, Mossotti (60′ Bianchi) All. Ceccarelli

ARBITRO: Cardelli (PU)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Giannelli (PU)

RETI; 7’ De Marco, 46’ e 61’ Mossotti, 66’ Lucci, 72’ Gioacchini