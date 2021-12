Biagio Nazzaro senza alternative: col Marina servono i tre punti

Biagio Nazzaro ancora senza alternative contro il Marina. Servono quei tre punti che permetterebbero infatti ai rossoblù di rimanere nella scia di Porto S.Elpidio e Atletico Gallo, in attesa del confronto diretto del 23 dicembre contro i primi e del turno di riposo dei secondi, previsto nella stessa giornata, confidando anche in qualche risultato favorevole che potrebbe fare gioco. Inoltre, la vittoria permetterebbe di allungare a +7 sul Grottammare, potendo così lasciare a debita distanza le ultime due posizioni, che significano retrocessione diretta.

Tra il dire e il fare c’è però di mezzo un Marina che non scenderà certo a Chiaravalle per agevolare il cammino dei rossoblù, sebbene dopo una partenza sparata (18 punti conquistati nelle prime 6 partite) sembra aver smarrito lo smalto dei giorni migliori: 3 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 6 giornate, dopo la sosta per il riposo. La truppa di Nico Mariani non può quindi permettersi ulteriori passi falsi: vincere significherebbe ritrovare il sorriso, ma soprattutto mantenere la terza posizione e non perdere di vista la vetta, che non è poi così lontana.

A rendere più avvincente il derby contribuiscono il duello in famiglia tra i fratelli Frulla (l’attaccante biagiotto Rocco contro il centrocampista rivierasco Sacha) e la folta schiera di ex presente sulle due sponde: mister Malavenda, Gregorini, Marini e Pierandrei tra i rossoblù, Medici, Anconetani, Canulli, Carloni, Paialunga e Pesaresi tra i rossoblù. Malavenda non potrà disporre di Gallotti (problema al ginocchio per il mediano, fin qui sempre presente), né di Terranova, i cui tempi di recupero si allungano. In dubbio anche Gregorini (problema muscolare) e Marasca. Se il laterale sinistro non dovesse scendere in campo, l’intero assetto della squadra sarà probabilmente rivisto per fare posto a un altro under.

Calcio d’inizio domenica alle ore 14.30. Arbitrerà l’incontro Carlo Sarnari della sezione di Macerata, mentre Luigi Domenella della sezione di Ancona e Stefano Allievi della sezione di S. Benedetto del Tronto avranno il compito di assistere, bandierina in mano, il direttore di gara.