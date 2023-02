L'Ancona vola su ali...d'Aquila: Moretti e Melchiorri per il blitz a Montevarchi

Per raccontare il match del “Brilli-Peri” è obbligatorio partire dalla fine. Dal capolavoro del signor Melchiorri Federico, nato a Treia, capace in quattro giorni di permanenza in riva all’Adriatico e in 120’ minuti di minutaggio in campo di deliziare il “Del Conero” e realizzare due reti. La seconda delle quali determinante per intascare all’ultimo assalto l'intera posta in palio sul campo del Montevarchi, dopo un finale di partita che stava regalando l’ennesima beffa e negando altri due punti ai biancorossi, dopo quelli volati via sabato nel derby con la Vis Pesaro. Uno stop di petto, una fulminea girata ad incrociare con una coordinazione da manuale e pallone sotto l’incrocio dei pali: tutto questo poco prima del triplice fischio, tutto questo per sottolineare come il suo arrivo, nella finestra di mercato invernale, possa seriamente garantire all’Ancona coi fatti – e non sulla carta – quel “quid” in più per assottigliare ulteriormente il divario con i top team del Girone B.

La formazione di Colavitto arriva in Toscana principalmente con l’intenzione di cancellare con un successo l’amarezza di quell’1-1 contro i pesaresi. L’inizio è convincente, con due iniziative di Lombardi che al 6’ viene fermato dalla tempestiva uscita di Giusti e due minuti dopo non inquadfra lo specchio della porta. La risposta dei padroni di casa è affidata a Rovaglia, che su centro di Tozzuolo batte a rete ma viene provvidenzialmente murato. E’ l’Ancona a passare a metà del primo segmento di gara: azione fulminea, con il filtrante di Simonetti a beneficio di Moretti impeccabile nel concludere cercando e trovando l’angolino più distante per l’1-0, con la sfera che Giusti riesce a toccare ma non a deviare. Il match resta vivace: al 28’ Perucchini si oppone con efficacia al colpo di testa di Lischi su traversone di Tozzuolo, sul fronte opposto Basso dal limite fa la barba al palo e quindi al 40’ Giordani rifinisce per Rovaglia il cui destro spedisce il pallone oltre la traversa.

Al rientro dagli spogliatoi dopo il riposo, i toscani spalancano la manopola del gas alla ricerca del pari: ancora Perucchini reattivo sulla botta da fuori di Biagi al 48’ e sull’inzuccata di Lischi al 52’, cinque minuti più tardi la retroguardia biancorossa sbroglia la matassa sul tentativo di Amatucci, quindi poco prima del 20’ della ripresa è il neo-entrato Kernezo a cercare gloria dalla distanza, ma senza inquadrare il bersaglio. Dopo la girandola di sostituzioni, l’ultimo quarto d’ora è quello che regala emozioni ed adrenalina, a cominciare dal minuto 77 che vede Mezzoni finire per la seconda volta sul taccuino dei cattivi e raggiungere anzitempo gli spogliatoi. L’Ancona resta comunque attenta senza concedere troppo, ma al primo di recupero è impotente sul colpo di testa di Rovaglia che timbra il pareggio dei padroni di casa. Sembra finita, ma non per Melchiorri: il Cigno di Treia cattura l'Aquila toscana, con una magia su palla ricevuta da una rimessa laterale di Barnabà che leva le castagne dal fuoco ai dorici, i quali fanno così 13 nella colonna delle vittorie stagionali in campionato.

Il Tabellino:

AQUILA MONTEVARCHI-ANCONA 0 -1 (1- 2 p.t.)

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Tozzuolo, Gennari, Fiumanò, Bertola (70’ Sorgente), Amatucci, Nador (46’ Kernezo), Lischi (82’ Manè), Biagi (86’ Italeng), Rovaglia, Giordani. All. Banchini

ANCONA: Perucchini, Mezzoni, Camigliano, De Santis, Brogni, Basso (74’ Gatto), Simonetti, Prezioso (74’ Paolucci), Lombardi (63’ Melchiorri), Moretti (85’ Barnabà), Mattioli (86’ Fantoni). All. Colavitto

ARBITRO: Madonia (Palermo)

ASSISTENTI: Pichi (Palermo), Paggiola (Legnago)

RETI: 24’ Moretti, 91’ Rovaglia, 93’ Melchiorri