La gioia di Colavitto: «Brava la mia Ancona, con la Vis non è mai facile»

Un 3-1, griffato Faggioli (doppietta, la terza stagionale, che vale otto centri complessivi) e Moretti, che proietta l’Ancona Matelica a quota trentuno punti in classifica in coabitazione con il Pescara. Il successo con la Vis Pesaro è stato accolto con estrema soddisfazione da mister Gianluca Colavitto:

«Partita fondamentale e quando affronti una squadra come la Vis Pesaro non è mai semplice. Abbiamo lavorato bene nella metà campo avversaria, i ragazzi stanno dando tanto a questa città ricambiando l’affetto che riceviamo continuamente. Le letture senza palla sono state fondamentali, sarebbe stato brutto lasciare i tre punti. Non trasmetto negatività, non l’ho mai fatto, tutti sappiamo quanto questa opportunità sia importante per il presente e per il futuro. Pescara? La mia testa è già lì, giusto festeggiare ma siamo già focalizzati sulla sfida di mercoledì che è molto sentita».