Ancona champagne, Pesaro al tappeto: mercoledì derby con il Pescara

Serie C

Serie C Girone B

Una vittoria chiara, limpida e a tratti spumeggiante. Seppur con qualche brivido finale. L’Ancona Matelica piega con un perentorio 2-1 la Vis Pesaro al Del Conero toccando quota trentuno punti in classifica. I dorici fanno valere il grande stato di forma centrando la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute con Siena e Teramo.

Mattatore del match un superlativo Faggioli che, con una doppietta, non solo piega i dirimpettai rossiniani ma centra quota otto centri stagionali arricchiti da tre doppiette (contro Pistoiese, Teramo e appunto Vis Pesaro). Nel finale il gol di Rossi ad animare le ultimissime battute ma il terzo gol di Moretti è la liberazione per tutti. Per il resto i dorici onorano al meglio la memoria di Palì Giampaoli preparandosi nel migliore dei modi alla sfida interna di mercoledì (ore 18, prevendita già aperta sui canali DiyTicket) con il Pescara. Una sfida, il derby dell’Adriatico, molto sentito tra i tifosi che hanno fornito sugli spalti un’altra grandissima prova.

ANCONA MATELICA-VIS PESARO 3-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Delcarro (36st Ruani); Rolfini (25st Moretti), Faggioli, Sereni (40st Bianconi) All. Colavitto

VIS PESARO (4-3-3): Farroni; Piccinini (6st Di Sabatino), Pellizzari, Cusumano (1st Marcandella), Rubin; Astrologo (23st Gucci), Coppola, Lombardi (1st Rossi); Saccani, Cannavò (40st De Respinis), Tonso All. Banchini

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Reti: 20’ e 7st Faggioli, 44st Rossi, 50st Moretti

Note: ammoniti Gasperi, Cusumano, Coppola, Rubin, Cannavò, Saccani, Moretti; angoli 4-5, recuperi 0’+6’, spettatori totali 2571 (di cui 149 ospiti) per un incasso di 18.239,06 euro