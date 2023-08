L'Ancona cede al Trento nell'ultima amichevole estiva della preseason

Penultimo test per l’Ancona di Marco Donadel. Dopo la partita vinta con il Monterosi a Teramo, i dorici al “Biavati” di Bologna (terreno di gioco del Corticella Calcio), sono stati sconfitti dal Trento per 2-1. La formazione gialloblù, dopo appena sette minuti di gara, passa in vantaggio: nella circostanza Vaglica è bravo e fortunato nel calciare dalla distanza e trovare una deviazione che inganna l’estremo difensore dell’Ancona. Alla mezz’ora si propone in attacco l’Ancona con Spagnolo, la cui conclusione è ben parata da Pozzer. Gli uomini di Bruno Tedino partono bene anche nella seconda frazione con Sipos che, dopo pochi minuti, impatta di testa in area di rigore, non riuscendo però a dare la giusta forza alla deviazione area. Al 74’ il Trento trova il raddoppio con la zampata vincente di Di Cosmo, bravo a correggere in rete l’ottimo calcio d’angolo calciato da Pasquato. Negli ultimi istanti di gara i dorici riescono ad accorciare le distanze con la conclusione ravvicinata di Mattioli.

A commentare il match, l’esterno scuola Atalanta, Lorenzo Peli, una delle ultime new-entry nell’organico biancorosso. «Sono qui da una settimana – ha spiegato – e c’è bisogno di un po’ di tempo, ma sta andando tutto per il verso giusto. Il mister mi chiede di interpretare le partite, in questo momento ho bisogno soprattutto di giocare e di dare il massimo, cercando di mettere minuti nelle gambe. Il mio ruolo? Ho fatto il terzino, l’esterno, ma sono un giocatore prevalentemente offensivo, sicuramente le mie caratteristiche migliori sono la velocità e il dribbling. L’assist è importante per la fiducia, fa piacere, siamo un po’ amareggiati per il risultato ma penso che abbiamo fatto bene: la squadra è in salute, l’ho trovata in forma e in condizione, per questo periodo dell’anno, e poi sono tutti bravi ragazzi. Ho subito sentito l’interesse del mister e del direttore, mi hanno voluto tanto, c’è stata questa possibilità e non ho esitato ad accettare».