Ancona, il pari con il Siena soddisfa Colavitto: «Messo loro in difficoltà. Il rigore? No comment»

ANCONA- E’ toccato ai due tecnici, Gianluca Colavitto e Guido Pagliuca, analizzare l’1-1 tra Ancona e Siena maturato nel posticipo della prima giornata del girone B di Lega Pro che si è disputato lunedì 5 settembre. Alla rete di Di Massimo, all’undicesimo della ripresa, ha risposto dieci minuti dopo Arras ma all’Ancona, nel computo degli episodi, manca un rigore nettissimo non sanzionato dal direttore di gara in seguito ad un fallo di mano di Leone:

«Il Siena è una squadra di spessore e noi l'abbiamo messa in difficoltà sfiorando il successo - ha spiegato il mister biancorosso Colavitto - La prima è sempre una partita particolare, con incognite notevoli. Ci prendiamo il pari con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Di Massimo? Sono contento di come sta lavorando Alessio che si sacrifica molto anche in fase di non possesso. Come lui, tutti i compagni hanno intrapreso la nuova avventura con lo spirito giusto: si sono messi a disposizione prima come uomini e poi come calciatori. Per quanto riguarda il rigore non assegnato mi sembrava solare, ma preferisco soffermarmi su altri aspetti. In carriera non sono quasi mai stato allontanato dalla panchina e non voglio commentare troppo quell'azione».

Sponda Siena, il tecnico Pagliuca ha così analizzato il pari: «Alleno un gruppo con valori importanti e sono contento dell'applicazione che i ragazzi hanno messo in primo questo mese e mezzo. Abbiamo iniziato un anno zero senza grandi ambizioni, ma il nostro intento deve essere quello di giocare partita dopo partita con coraggio come avvenuto ad Ancona, dove abbiamo strappato il pari con merito».