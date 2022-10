Ancona Respect, dalle più giovani le soddisfazioni nelle sfide del week-end

Arrivano dai gruppi “junior” le soddisfazioni per l’Ancona Respect, in un week-end dolce-amaro. Sono infatti le squadre delle atlete più piccole a tenere alta la bandiera del club biancorosso in questo fine settimana, che ha coinciso con due prestazioni meno brillanti da parte delle più grandi. L’inizio del fine settimana è infatti all’insegna delle sconfitte. L’Under 17, nel campionato nazionale di categoria, rimedia un pesantissimo 11-0 sul campo del Chieti, in un confronto che ha visto le doriche non entrare praticamente mai in partita. Altro epilogo amaro nella sfida che vedeva impegnata la prima squadra contro la Yfit. L’Ancona Respect va subito sotto di due gol, ma tra le fine della prima frazione di gioco e l’inizio della seconda perviene al pareggio con la doppietta di Gladys Mbachukwu, che ha anche il pallone del sorpasso tra i piedi, ma si fa respingere il calcio di rigore del possibile 3-2. Arriva così il crollo negli ultimi venti minuti, in cui la squadra di Macerata prende il largo chiudendo sul 6-2 finale.

Le notizie liete arrivano allora dalle più piccoline: al “Giuliani” di Torrette la formazione Under 10 strappa un prezioso pareggio 2-2 mentre l’Under 12 supera di slancio l’ostacolo Nuova Sirolese, piegata col punteggio di 4-2. Domenica prossima all’insegna dei match in trasferta per tutti i team del sodalizio biancorosso, ad eccezione dell’Under 12 che riceverà la visita del Fano. Il club granata sarà l’avversario designato anche dell’Under 17, mentre l’Under 15 farà il suo debutto sul campo del Valdichienti e la prima squadra farà tappa a Pesaro contro la Vis.