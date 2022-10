Ancona Respect, debutto col sorriso per prima squadra ed Under 17

Inizia nel segno delle soddisfazioni la stagione agonistica dell’Ancona Respect. La doppia convincente affermazione centrata dalla formazione Under 17 e dalla prima squadra danno subito un riscontro dell’eccellente lavoro svolto nel precampionato, confermando anche la qualità della rosa a disposizione degli staff tecnici. Nella mattinata di domenica, l’Under 17 ha inaugurato positivamente il suo cammino nel campionato di categoria Under 17, superando 4-2 il Teramo al termine di un confronto dominato dalle biancorosse più di quanto dica il punteggio finale. Partenza lampo nei primi minuti delle doriche con un uno-due micidiale di Yasmin Mekkaoui, che porta l’Ancona Respect al doppio vantaggio. Al riposo il punteggio è di 3-1, grazie al centro di Dubbini ed agli interventi del debuttante portiere Iris Lisica, poi nella ripresa le biancorosse prendono il largo centrando tre legni e realizzando il poker con la tripletta di Mekkaoui, a cui fa seguito la rete delle abruzzesi per il 4-2 definitivo.

Larga affermazione anche per la prima squadra, che milita nel torneo di Eccellenza. Nella prima giornata della coppa di categoria arriva un rotondo 6-1 sul campo della Mandolesi, con reti a firma di Campanella – protagonista del match con tre centri – Mbachukwu (doppietta) e Antonucci. Meno fortunate le piccole dei gruppi Under 12 e Under 10, piegate nello scontro incrociato al cospetto della Yfit Macerata, col club maceratese che sarà anche l’avversario della prima squadra domenica prossima. Nell’agenda dell’Ancona Respect nel prossimo week-end ci sono anche i match interni di Under 10, Under 12 ed Under 15 (al debutto stagionale), e l’impegno dell’Under 17 che proverà a bissare la bella prova dell’esordio sul campo del Chieti.