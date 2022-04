Ancona Respect, Pasqua al...vertice per la prima squadra

Ritorno al successo per l’Ancona Respect nel turno pre-pasquale del torneo di Eccellenza Femminile. Un’affermazione che assume i contorni di pronto riscatto dopo la brutta sconfitta della scorsa giornata a Pesaro, e che conferma peraltro il primato in classifica delle doriche, con una lunghezza di vantaggio proprio sulla Vis che deve ancora recuperare la sfida valevole per la prima di andata contro il Sibillini United.

Nella sesta giornata, le biancorosse ospitavano la Polisportiva Mandolesi Porto San Giorgio, largamente superata a domicilio nell’incontro di andata. La partenza lanciata dell’Ancona Respect mette subito il match sui giusti binari, con la tripletta di Mbachukwu e la rete di Martelli che dopo venti minuti chiude virtualmente il confronto. Nella ripresa, cominciata sul punteggio di 4-1, si segnalano il poker personale di Gladys Mbachukwu ed alla mezz’ora l’espulsione di una giocatrice ospite, per uno schiaffo a gioco fermo. La superiorità numerica non agevola le padrone di casa, che incassano due reti nella porzione conclusiva di gara che va in archivio sul 5-3 finale.

Sfortunata sconfitta invece per la formazione dell’Under 12, fermata dal Valdichienti, ma il 4-0 finale non rende giustizia alla buona prova offerta dalle giovani biancorosse. Fine settimana pasquale all’insegna dei tornei: il gruppo dell’Under 15 sarà di scena per quattro giorni a Cervia dove troveranno squadre dal blasone come il Bologna, mentre la Prima squadra andrà nei Sibillini per un triangolare “No War” dove sarà presente anche l’Ascoli.