Ancona Respect, vittoria e applausi per le formazioni giovanili

Week-end di successi per le formazioni giovanili dell’Ancona Respect, che si sono particolarmente messe in luce nei match disputati tra sabato e domenica. Le ragazze dell’Under 10 hanno colto la loro prima vittoria in campionato a Macerata, imponendosi in tutti e tre i tempi. Al di là del risultato sportivo, c’è grande soddisfazione per l’affermazione conseguita il quale fornisce un riscontro tangibile sulla crescita del gruppo, che oltre ad avere l’entusiasmo ed il divertimento come componenti principali dell’attività sui campi, può anche festeggiare un gratificante successo.

Ultima giornata del girone relativo all’Under 15 nazionale che ha visto invece le ragazze di Alessio Abram superare agevolmente l’ostacolo costituito dalla Yfit Macerata, al termine di una gara a senso unico. Agevolate dalla superiorità numerica per buona parte della gara, le biancorosse hanno concluso il match con il punteggio di 3-0, grazie alle reti realizzate da Jennifer Dubbini, Evelyn Romano e Yasmin Mekkaoui, la quale ha così concluso la Pool con il titolo di vice-capocannoniere. Il risultato, meno rotondo per via delle diverse palle gol costruite ma non concretizzate (e da due reti annullate), ha quindi permesso all’Ancona Respect di chiudere il gruppo al quarto posto, con diciassette lunghezze frutto di cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

La nota negativa del week-end è però arrivata con la netta sconfitta – la prima stagionale – subita dalla squadra militante nel torneo di Eccellenza. Scese in campo in formazione rimaneggiata causa infortuni e indisposizioni varie, le doriche sono state nettamente battute dalla Vis Pesaro che si è imposta con il punteggio di 8-0. Una battuta d’arresto che permette comunque alle biancorosse di mantenere il vertice della graduatoria in coabitazione con Macerata (vittoria sul campo del fanalino di coda Sibillini United), sebbene proprio le pesaresi – attardate di una lunghezza – possano operare il sorpasso in virtù del match da recuperare contro i Sibillini, valevole per la prima giornata ma rinviato.

Nel prossimo fine settimana ritornerà in campo l’Under 12, che domenica ha osservato un turno di riposo, attesa dal Valdichienti, mentre per la prima squadra l'impegno che inaugura il girone di ritorno prevederà il match casalingo contro la Mandolesi Calcio. Rientro sul rettangolo di gioco dopo le festività pasquali per l’Under 15, nel torneo di categoria regionale.