MINUTO 94: TRIPLICE FISCHIO! SPAGNOLI ABBATTE LA RECANATESE CON UNA DOPPIETTA. ANCONA-RECANATESE 2-0

Minuto 93: Trattenuta di Spagnoli: altra ammonizione.

Minuto 90: Assegnati quattro minuti di recupero.

Minuto 87: Trattenuta di Morrone ai danni di Cioffi lanciato in contropiede: cartellino giallo.

Minuto 83: Ultimi due cambi per la Recanatese: è il momento di Gomez e Mane, lasciano il campo Longobardi e Carpani.

Minuto 82: Si copre mister Colavitto: fuori Coli Saco, al suo posto Clemente.

Minuto 81: MELCHIORRI!! In acrobazia l'attaccante giallorosso su scucchiaiata di Sbaffo: la volee della punta ospite è bella ma non efficace, palla fuori.

Minuto 75: FERRETTI!! Si gira bene sull'iniziativa di Melchiorri, ma la sua conclusione nell'area piccola è sporcata dalla difesa biancorossa.

Minuto 74: PERUCCHINI!! Grande intervento sulla punizione di Giampaolo, con la palla deviata in corner.

Minuto 73: Primo giallo del match: ammonito Gatto per un intervento falloso su Giampaolo.

Minuto 70: Doppio cambio per Colavitto: dentro Barnabà e Peli per Clemente e Paolucci.

Minuto 68: GOL DELL'ANCONA!! SPAGNOLI IMPLACABILE DAL DISCHETTO, ANCONA-RECANATESE 2-0

Minuto 67: RIGORE PER L'ANCONA! Su azione di contropiede, agganciato Paolucci in area da Peretti.

Minuto 65: BRIVIDO!! Saco non disimepgna correttamente, Clemente mette una pezza su Melchiorri.

Minuto 63: Doppia sostituzione per gli ospiti: Giampaolo e Morrone rilevano Prisco e Lipari.

Minuto 63: Primo cambio per l'Ancona: fuori Energe, al suo posto Cioffi.

Minuto 60: Si accende Melchiorri, spunto in area e pallone sul secondo palo per Sbaffo, sul quale è però attentissimo Pellizzari.

Minuto 59: Ci prova un ispirato Coli Saco, fendente mancino che non inquadra lo specchio.

Minuto 56: RITMI INDIAVOLATI: Recanatese pericolosa, Perucchini respinge a pugni uniti sull'iniziativa dei giallorossi.

Minuto 55: SPAGNOLI!! Capovolgimento di fronte, colpo di testa di Spagnoli a coronamento di una veloce ripartenza condotta da Paolucci, palla fuori di un soffio.

Minuto 54: COSA SI E' DIVORATO SBAFFO!! Discesa di Longobardi, cross per Melchiorri che gira in porta e trova Perucchini il quale di riflesso respinge miracolosamente, c'è Sbaffo in agguato che a un metro dalla linea di porta deve solo insaccare ma alza clamorosamente la mira. Ancona graziata.

Percussione laterale di Coli Saco, che va via di forza ed entra nel lato corto dell'area, palla in mezzo per Spagnoli che spalle alla porta di tacco anticipa l'uscita di Meli e mette in rete.

Minuto 52: GOL DELL'ANCONA!! TACCO DI SPAGNOLI, ANCONA-RECANATESE 1-0

Minuto 48: ENERGE!! Bello spunto e tiro però cemtrale, dopo lo scambio con Saco: blocca Meli.

Un cambio all'intervallo: Recanatese che inizia la ripresa con Ferretti al posto di Senigagliesi.

Minuto 46: INIZIA LA RIPRESA

Solo pochi secondi oltre il 45' concessi dall'arbitro al termine di un primo segmento di gara gradevole, con costanti capovolgimenti di fronte e ottima intensità.

Minuto 45: FINE PRIMO TEMPO

Minuto 43: Coli Saco recupera e difende un pallone, lo porge a Clemente il cui cross basso viene girato in porta al volo da Spagnoli, che obbliga alla respinta Meli.

Minuto 40: MELCHIORRI!! Va vicino al gol dell'ex il "Cigno", con un colpo di testa che sfiora l'incrocio dei pali.

Minuto 39: Ancora Sbaffo: conclusione da fuori, Perucchini si distende e blocca.

Minuto 37: Sbaffo semina il panico, palla dentro e provvidenziale chiusura del pacchetto arretrato dorico, che impedisce l'aggancio a Melchiorri.

Minuto 36: La Recanatese risponde da calcio piazzato: Senigagliesi da trenta metri calcia scavalcando la barriera, palla fuori anche se non di molto.

Minuto 34: ENERGE!! Discesa spettacolare, semina gli avversari e calcia a pelo d'erba, ma il suo mancino è preda dell'intervento di Meli che mette in corner. Sul successivo angolo, fiacco il colpo di testa di Coli Saco.

Minuto 32: Si accende ancora Energe: spunto sul lato corto dell'area e invito per Spagnoli chiuso efficacemente da Ricci (fischiatissimo ex di turno).

Minuto 30: Salgono i ritmi: due azioni di contropiede, la prima dell'Ancona con il centro basso di Energe e Sbaffo in ripiegamento difensivo a sbrogliare la matassa, quindi sul capovolgimento di fronte Lipari punta l'area ma ritarda il passaggio e la difesa dorica ha buon gioco.

Minuto 25: Tiro a giro di Energe, mancino a cercare il palo più distante ma non trova il bersaglio.

Minuto 24: SPAGNOLI!! Su cross di Clemente il bomer biancorosso sovrasta Ricci e colpisce di testa senza però inquadrare lo specchio.

Minuto 22: Spinge ancora la squadra dorica: altro centro di Paolucci, per la testa di Spagnoli che non riesce ad impattare. Il pallone arriva poi a Mattioli, murato.

Minuto 20: OCCASIONE ANCONA! Cross di Paolucci dalla trequarti, spiovente mancino sul quale né Pellizzari, né Spagnoli arrivano per un soffio puntuali alla deviazione vincente e la palla sfila oltre la riga di fondo campo.

Minuto 16: Lipari dal vertice dell'area cerca la porta, la palla viene deviata da Saco e termina fuori vicinissima al palo alla sinistra di Perucchini.

Minuto 15: Combinazione Agyemang-Mattioli, il numero 72 entra in area e cerca all'altezza del dischetto Spagnoli ma la difesa ospite chiude.

Minuto 14: Tentativo velleitario di Longobardi dalla lunghissima distanza, palla sul fondo.

Minuto 12: Prima conclusione verso la porta dei dorici: Mattioli finta e tira dal limite, senza adeguata angolazione e Meli para tranquillamente a terra.

Minuto 10: Prova ad uscire la Recanatese, cross a centro area lungo sia per Sbaffo che per Melchiorri.

L'Ancona pressa alto e resta in zona d'attacco. Bene la catena di destra con Clemente ed Energe particolarmente attivi.

Minuto 3: Prima proiezione offensiva anche per la Recanatese: traversone di Melchiorri in mezzo, respinta coi pugni in tuffo per Perucchini.

Minuto 2: Primo tentativo di Paolucci, sulla respinta della difesa giallorossa seguente al traversone di Agyemang, sinistro potente che si perde però sul fondo.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO, SI COMINCIA

Squadre in campo per il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della strada

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Clemente, Cella, Pellizzari, Agyemang, Saco, Gatto, Paolucci, Energe, Spagnoli, Mattioli. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Nador, Peli, Cioffi, Marenco, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Gavioli, Basso.

RECANATESE: Meli, Veltri, Ricci, Peretti, Longobardi, Senigagliesi, Carpani, Prisco, Lipari, Sbaffo, Melchiorri. All. Pagliari

A disposizione: Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Gomez, Ferrante, Morrone, Egharevba, Giampaolo, Marinacci, Mane, Canonici, Ferretti.

ARBITRO: Perri di Roma1

ASSISTENTI: Boggiani di Monza – Caldirola di Milano

Terzo ed ultimo derby della prima parte di calendario per l’Ancona: la formazione di mister Colavitto, dopo i successi interni conseguiti contro Arezzo e Perugia, riceve una Recanatese lanciata che precede i biancorossi di cinque lunghezze in graduatoria. Formazioni che rispecchiano a grandi linee le previsioni della vigilia: nell’undici dorico Cioffi parte dalla panchina e la coppia Agyemang-Clemente viene preferita a quella composta da Barnabà e Martina, dalla parte opposta fuori Morrone e spazio a Lipari.