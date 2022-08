Ghirelli alla presentazione dell’Ancona: il numero uno della Lega Pro sarà al Porto Antico

ANCONA- L’ Ancona è pronta a scaldare i motori in vista della nuova, impegnativa stagione nel campionato di Serie C. Dopo le faticose settimane di ritiro, dove comunque il sostegno dei tifosi non è mai mancato, il club biancorosso rappresentato dal presidente Tony Tiong che sarà presente alla serata, invita tutta la città alla presentazione della squadra. Il vernissage si terrà giovedì 18 con inizio alle 21, nella suggestiva location del Porto antico.

Saranno presenti, oltre alle autorità, anche il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli: «Sono molto felice che il Presidente Ghirelli abbia accettato il nostro invito – ha detto l’amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli -. Ci lega stima e rispetto reciproco, non finirò mai di ringraziarlo per aver sostenuto il nostro progetto di calcio permettendoci di fare questo percorso per nulla scontato e nemmeno dovuto».