Ancona-Olbia, gli highlights della partita ed il commento di mister Colavitto

Dopo tanto tempo, il clima nel post-partita è sereno e non porta in dote rimpianti in merito all’epilogo della partita. Che l’Ancona ha saputo interpretare nel modo migliore, approcciando in maniera corretta alla sfida e tenendo costantemente in mano le briglie del confronto. Il 2-0 all’Olbia è anche il sesto clean-sheet stagionale, che al “Del Conero” mancava proprio dall’ultima affermazione conseguita davanti al pubblico biancorosso in occasione del derby contro la Recanatese, maturato concedendo pochissimo agli avversari.

«Dopo alcune partite in cui eravamo stati solo efficienti – spiega il tecnico dell’Ancona, Gianluca Colavitto – stavolta siamo riusciti anche ad essere efficaci. Non era semplice, perché eravamo reduci da una sconfitta come quella di Alessandria che è stata una mazzata per noi, inutile negarlo, e ripartire con il giusto atteggiamento non era scontato. Ci siamo riusciti ed abbiamo tenuto sotto l’Olbia, a cui abbiamo concesso pochissimo durante l’arco della partita, in una di queste rare occasioni Bianchimano ha colpito la parte superiore della traversa. Ecco, mi auguro che questo episodio sia il segnale che in un’annata così travagliata il vento sia cambiato».

L’allenatore della squadra dorica si sofferma anche sui singoli, menzionando un Cioffi che alla prima partita in una posizione differente ha offerto nell’ora in cui è rimasto in campo un contributo corposo, sfiorando anche il gol. «Mi è piaciuto – sottolinea Colavitto – ed ha saputo sacrificarsi, andava premiato. E’ una posizione che lui può ricoprire. In futuro vedremo, ogni partita fa storia a sé. Paolucci è entrato bene, io faccio delle scelte per il bene della squadra. Come giustamente ha dichiarato Gatto, i personalismi vanno messi da parte. Bisogna essere uniti e remare tutti dalla stessa parte».