Minuto 94: TRIPLICE FISCHIO, FINISCE QUI. ANCONA-OLBIA 2-0.

Minuto 93: MONDONICO DA DUE PASSI CICCA IL 3-0! Su cross di Cella, Mondonico è solo a pochi metri dalla porta, ma non riesce a trovare la deviazione per coronare con il gol una grande prestazione

Minuto 92: INCROCIO DEI PALI DI PAOLUCCI! Altra ripartenza dell'Ancona con Paolucci che riesce ad anticipare il diretto marcatore e tenta il pallonetto, sul quale Rinaldi è prodigioso a toccare ed a mandare il pallone sul montante, poi Montebugnoli ferma Energe pronto al tap-in.

Minuto 90: Si giocherà per altri tre minuti.

Ancona che sta congelando la partita, con due reti di vantaggio e una doppia superiorità numerica a disposizione.

Minuto 81: Doppio cambio operato da Colavitto: fuori un acciaccato Saco e Pellizzari, dentro Energe e Vogiatzis.

Minuto 78: ROSSO A MOTOLESE!! OLBIA IN 9. Contropiede dei biancorossi, accelerazione di Paolucci che punta verso la porta, Motolese - già ammonito - lo stende con una spallata e l'arbitro estrae direttamente il cartellino rosso.

Minuto 75: CELLA E MONDONICO, ANCONA VICINA AL TRIS! Su azione di corner, Saco mette un cross basso che non trova per un soffio la deviazione in scivolata di Mondonico e Cella appostati sul secondo palo, e la sfera termina sul fondo.

Minuto 73: Fioccano i cartellini. Giallo anche a Martina per una trattenuta su Cavuoti.

Minuto 72: SECONDO GIALLO A ZALLU!! OLBIA IN 10. Paolucci dopo aver firmato il 2-0 sfugge ancora a Zallu il cui intervento durissimo è punito con la seconda ammonizione e quindi con l'espulsione

Minuto 70: CATANIA SI DIVORA IL 2-1! Su centro di Schiavone, Clemente a centro area non libera ed alle sue spalle si ritrova Catania a due metri da Perucchini che però cicca il pallone.

Minuto 69: Sostituzione per l'Ancona: fuori Giampaolo per Moretti.

Minuto 68: Ultimi cambi per gli ospiti: escono Bianchimano, Dessena e Ragatzu, rilevati da Guidotti, Catania e Nanni.

Minuto 65: RINALDI ANCORA PROVVIDENZIALE! L'Ancona sfiora il 3-0 con Spagnoli, che colpisce di testa sul cross di Spagnoli ma Rinaldi con un colpo di reni si arrampica ed alza sopra la traversa.

Minuto 63: Altro cartellino giallo per l'Olbia: ammonito Zallu che frana su Paolucci per impedirgli di andarsene sulla fascia.

Minuto 61: Ammonito anche Bianchimano, per un fallo su Clemente.

L'Olbia commette un brutto errore in fase di disimpegno: la palla finisce a Spagnoli il quale innesca Paolucci che entra in area e fredda Rinaldi con un preciso diagonale.

Minuto 60: GOL DELL'ANCONA!! RADDOPPIO DI PAOLUCCI, ANCONA-OLBIA 2-0

Minuto 57: Olbia pericolosa con Montebugnoli: il laterale degli ospiti, dopo uno scambio con Ragatzu, tenta il tiro cross che manda la sfera sull'esterno della rete.

Minuto 55: Gatto subito ammonito: intervento in scivolata in ritardo a fermare Dessena punito col giallo.

Minuto 53: Due sostituzioni a centrocampo per l'Ancona: fuori Prezioso ed un applauditissimo Cioffi, dentro Gatto e Paolucci.

L'Olbia comincia il secondo tempo con due novità: ci sono in campo Zallu e Biancu che hanno preso il posto di La Rosa ed Arboleda.

Minuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Minuto 45+2: FINISCE IL PRIMO TEMPO. ANCONA-OLBIA 1-0, GOL DI SACO AL 10'.

Minuto 45: Due minuti di recupero concessi dall'arbitro.

Minuto 44: TRAVERSA DELL'OLBIA! Su azione di corner battuto da Cavuoti, Bianchimano sul primo palo si abbassa e di testa sorprendendo tutti prolunga la traiettoria del pallone, il quale colpisce la parte superiore della traversa.

Minuto 38: Altro cartellino giallo, all'indirizzo di La Rosa per un fallo su Clemente.

Minuto 37: RINALDI NEGA A CIOFFI IL 2-0! Bellissimo uno-due tra il numero 11 e Spagnoli, altro assist del bomber biancorosso stavolta a beneficio di Cioffi che calcia angolato a pelo d'erba ma è provvidenziale Rinaldi a distendersi ed a mano aperta respingere la sfera, poi allontanata dalla difesa isolana.

Si è affievolita la spinta dell'Ancona, ora l'Olbia prova a manovrare dopo essere stata costantemente sotto pressione nella prima mezz'ora..

Minuto 27: Primo tentativo dell'Olbia: la battuta di Ragatzu dalla lunga distanza, palla che termina sul fondo distante dalla porta difesa da Perucchini.

Minuto 21: Altra ammonizione: sul taccuino dell'arbitro finisce Motolese, che ferma con troppa decisione Spagnoli sulla trequarti.

Minuto 20: SPAGNOLI! Continua a premere l'Ancona, con il bomber biancorosso che sfugge al controllo di Bellodi e calcia verso la porta, ma alza troppo la mira.

Minuto 17: Continua a spingere l'Ancona: traversone di Martina, movimento di Spagnoli che non arriva alla deviazione e disturba anche il possibile intervento di Giampaolo appostato dietro di lui sul cross.

Minuto 16: Cross di Clemente intercettato da Rinaldi. Ancora una volta sugli scudi Spagnolli, con una gran bella apertura per il laterale biancorosso.

Minuto 14: Primo ammonito della gara per l'Ancona: giallo (piuttosto severo) a Giampaolo per una simulazione in area dopo un contrasto con Bellodi.

Mondonico per Cioffi, che indovina un'imbucata deliziosa per Spagnoli sul lato corto dell'area: cross basso sul quale Giampaolo non arriva, la difesa ospite non libera ed in agguato c'è Saco che mette dentro il pallone che regala il vantaggio ai dorici.

Minuto 10: GOL DELL'ANCONA!! SEGNA COLI SACO, ANCONA-OLBIA 1-0

Minuto 4: CIOFFI! Dopo essersi guadagnato la punizione e fatto ammonire Arboleda, Cioffi calcia direttamente in porta da posizione defilata, respinge Rinaldi a pugni uniti.

Minuto 4: Primo ammonito della gara: Cioffi manda a spasso Arboleda che per impedire il suo ingresso in area lo trattiene platealmente, arriva così il cartellino giallo.

Minuto 3: PELLIZZARI! Il difensore biancorosso è libero a centro area sul centro di Spagnoli sugli sviluppi di una palla inattiva, ma la girata del numero 30 dorico viene murata.

Comincia in maniera aggressiva la squadra isolana. Curiosità in quella dorica per l'impiego di Cioffi in posizione più arretrata, sebbene in fase di possesso si alzerà per dare manforte al tandem d'attacco composto da Spagnoli e Giampaolo.

Minuto 1: PARTITI. Primo possesso dell'Olbia.

Le formazioni ufficiali:

ANCONA: Perucchini, Cella, Pellizzari, Mondonico, Clemente, Saco, Prezioso, Martina, Cioffi, Spagnoli, Giampaolo. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Gatto, Energe, Marenco, Agyemang, Paolucci, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti, Basso.

OLBIA: Rinaldi, Arboleda, Motolese, Bellodi, Montebugnoli, Dessena, Schiavone, La Rosa, Cavuoti, Bianchimano, Ragatzu. All. Gaburro

A disposizione: Van Der, Zallu, Incerti, Mordini, Palomba, Nanni, Scaringi, Biancu, Mameli, Guidotti, Scapin, Catania.

Giornata numero venticinque in LegaPro, con l'Ancona che ospita l'Olbia in una sfida fondamentale nell'economia della lotta salvezza. I biancorossi chiamati a fare bottino con una vittoria che al "Del Conero" manca da poco meno di tre mesi. Il tecnico dorico Gianluca Colavitto punta nuovamente sulla difesa a tre e su Cioffi sacrificando un centrocampista, con la conferma di Giampaolo in avanti. Ospiti che schierano dieci undicesimi della squadra vista nelle ultime due uscite, con la novità costituita da Cavuoti che agirà da trequartista supportando nel settore avanzato Bianchimano e Ragatzu.