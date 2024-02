Ancona senza alternative: con l'Olbia al "Del Conero" servono i tre punti

Non è un’ultima spiaggia nell’accezione più completa del termine, ma una prova da non dover sbagliare sì. Basterebbe dire che il popolo biancorosso non sente la marcia trionfale dagli altoparlanti del “Del Conero” da tre mesi (era il 18 novembre, 2-0 alla Recanatese), che da allora su trenta punti disponibili l’Ancona ne ha presi appena sei ed in pochi nello stesso periodo hanno fatto peggio e che non c’è più margine di vantaggio sui play-out, dalla cui zona servirà uscire in fretta. Se poi si aggiunge che a stretto giro di posta arriverà il derby di Pesaro contro una diretta concorrente alla salvezza come la Vis, diventa naturale identificare il confronto con l’Olbia come un appuntamento con i tre punti a cui bisogna arrivare puntuali, per classifica e morale.

La precaria situazione di graduatoria degli isolani, unita alle difficoltà di segnare (peggior attacco della LegaPro), rende sulla carta il compito alla portata dei dorici, ma costituisce anche una trappola da evitare accuratamente. Se i confronti con le formazioni tecnicamente più dotate portano in dote la leggerezza di non aver molto da perdere, ora la pressione è tutta dalla parte di un’Ancona consapevole di non poter fallire. Servirà insomma una prestazione lucida, rendendo prossime allo zero le sbavature e sfruttando le occasioni create per non far scattare la paura di non fare risultato. Tempo e modi per uscire da questa situazione delicata ci sono: adesso è il momento di dimostrarlo.

Le probabili formazioni

Il principale dubbio da sciogliere è quello del modulo, con il tecnico Colavitto che potrebbe ripresentarsi con una retroguardia a tre composta da Cella, Mondonico e Pellizzari e l’ultimo eventualmente sacrificato in caso di un ritorno a quattro dietro. Gli esterni dovrebbero essere ancora Clemente a destra e Martina a sinistra, da verificare pertanto se allineati al pacchetto arretrato o al settore mediano, dove si rivedranno Paolucci, Prezioso e Saco. In avanti, il varo di un tandem d’attacco potrebbe prevedere la conferma di Spagnoli e Giampaolo, con l’opzione Energe a destra qualora venisse proposto il tridente. Tra le possibili novità, anche quella di Cioffi impiegato in posizione più arretrata, nel pacchetto di mischia insieme a Prezioso e Saco per sfruttarne la fantasia e conferire imprevedibilità alla manovra offensiva.

La squadra isolana si presenterà in una veste diversa rispetto all’andata. In panchina siederà Marco Gaburro, che ha sostituito Leandro Greco, e in campo si prevede la presenza di almeno due dei volti nuovi del mercato di gennaio, come l’attaccante Andrea Bianchimano – a completare il tandem offensivo che prevede anche Ragatzu – ed il centrocampista Andrea Schiavone, utilizzato in mediana insieme Dessena e La Rosa con Biancu in posizione più avanzata. Rispetto alle ultime due uscite non dovrebbero esserci novità nemmeno sul reparto arretrato davanti a Rinaldi tra i pali, con Arboleda e Montebugnoli esterni bassi ed a governare la difesa la coppia centrale formata da Bellodi e Motolese.

Ancona-Olbia, i precedenti

Confronto numero 21 della storia tra Ancona ed Olbia, con il report degli scontri diretti estremamente bilanciato, che parla di sette vittorie biancorosse (l’ultima in occasione della sfida di andata), altrettanti pareggi e sei vittorie degli isolani. Undicesima partita in riva all’Adriatico tra i due club, dove a dominare è il segno “X” uscito cinque volte, compreso quello del 19 febbraio 2023 che ha interrotto la serie di pareggi senza reti nelle sfide nelle Marche. L’affermazione casalinga più recente dei dorici contro i sardi è quella del settembre 2021: in quel 2-1 andarono a bersaglio due giocatori attualmente ancora nelle rispettive rose (Moretti, autore di una doppietta, e Ragatzu). L’ultimo blitz dell’Olbia coincide invece con l’affermazione nei play-off del maggio successivo, con il “Del Conero” espugnato grazie alle reti di Ladinetti e Travaglini.

Ancona-Olbia, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Ancona-Olbia, in programma domenica 11 febbraio allo stadio “Del Conero” di Ancona a partire dalle 14 e valevole per la venticinquesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Gioele Iacobellis di Pisa, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Gioele Nicosia di Saronno e Marco Roncari di Vicenza. Quarto ufficiale: Luca Selvatici di Rovigo.