Ancona, ufficiale il main sponsor 2022-2023: sarà la Carbon Brews di mister Tiong

ANCONA- Il main sponsor dell’Ancona 2022-2023, con il logo che sarà posizionato al centro di tutte le maglie da gara ufficiali, sarà Carbon Brews. L’azienda di proprietà della famiglia Tiong comparirà sulle casacche fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Si tratta di un birrificio di Hong Kong che sta superando i confini continentali approcciando giorno dopo giorno sempre più al mercato italiano ed europeo: «Sono davvero soddisfatta che il presidente Tony Tiong abbia deciso di diventare un nuovo partner commerciale dell’Ancona – ha riferito l’amministratore delegato biancorosso Roberta Nocelli - Credo fortemente in queste sinergie, ritengo possano essere davvero un’occasione per espandere il business. Mi auguro che le birre Carbon brews possano entrare velocemente e stabilmente nel mercato italiano perché questa nuova collaborazione dia valore ad entrambi».

Aperta, intanto, la prevendita (a cui andranno aggiunti i diritti) per il posticipo della prima giornata Ancona-Siena (lunedì 5 settembre ore 20.30 al Del Conero, diretta Raisport) sul circuito Diyticket e nelle ricevitorie autorizzate. I biglietti di curva nord sono disponibili al costo di 10 euro (7 euro ridotto), quelli di tribuna coperta laterale 15 euro (10 euro ridotto), tribuna d’onore “D” e “E” 20 euro (ridotto 15 euro), tribuna d’onore centrale 25 euro (ridotto 20 euro) e tribuna Vip costo unico 80 euro. Il ridotto è riservato a donne, over70 e Under 18. Per gli Under 10 ingresso libero in tutti i settori tranne in tribuna d’onore centrale dove pagheranno 5 euro. Per i disabili le modalità d'accredito sono disponibili sul sito internet della società. La vendita durerà fino al calcio d’inizio. p.g.