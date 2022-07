La nuova Us Ancona tra Covisoc e abbonamenti: la stagione è ufficialmente iniziata

ANCONA- E’ nata ufficialmente, il 1 luglio 2022, l’Us Ancona completando così il cambio di denominazione dell’ormai ex Ancona Matelica. La ratifica ufficiale è arrivata direttamente dalla Figc con la seguente nota pubblicata nel sistema informatizzato: “Si fa riferimento all’istanza di mutamento di denominazione sociale e di trasferimento di sede sociale, in deroga alla normativa federale vigente, di cui in calce. A tal proposito, si comunica che, esaminati gli atti e acquisito il parere favorevole della Lega Italiano Calcio Professionistico, l’istanza di specie è stata accolta e ratificata”. Un traguardo annunciato (anche di persona, lo scorso 7 giugno, dal segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci) ma allo stesso tempo simbolico e fondamentale per il presente e per il futuro.

Di pari passo, sempre nelle ultime ore, è giunto anche il semaforo verde della Covisoc e della Commissione criteri infrastrutturale e sportivo organizzativi alla documentazione consegnata – con cinque giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del 22 giugno – dal club dorico inerente all’iscrizione alla Lega Pro 2022-2023. Gli unici stop in terza serie, su sessanta squadre aventi diritto alla partecipazione, sono da registrarsi per Teramo e Campobasso che avranno tempo fino alle 19 del 6 luglio per integrare gli incartamenti.

Entro lunedì, intanto, sarà aperta anche la prossima campagna abbonamenti 2022-2023. Dalle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sarà una campagna, dopo due anni di chiusure e restrizioni causa Covid, a prezzi sostanzialmente popolari con grande attenzione alle esigenze dei tifosi di curva e di tribuna. Ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Vip così da sostenere, per chi ne avesse interesse, privatamente il cammino della società.